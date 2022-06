Dove comprare le nuove Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro

L'ultimo mega evento di Xiaomi ha visto protagonisti gli smartphone della gamma Redmi Note 11T, l'attesissima Band 7 e ben due paia di auricolari true wireless. In entrambi i casi si tratta di prodotti performanti, con ANC ed uno stile accattivante. Curiosi di prova la nuova generazione di cuffie TWS di Redmi? Allora ecco dove comprare le Redmi Buds 4 e 4 Pro, con un occhio al portafoglio.

Aggiornamento 15/06: le nuove cuffie di Redmi approdano su Banggood con il pre-ordine ad un prezzo molto competitivo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro: dove comprare le nuove TWS con ANC

Partiamo subito col dire che anche a questo giro Xiaomi si è superata. Sia Redmi Buds 4 che il modello maggiore 4 Pro adottato una vestibilità in-ear ed un look minimale ma efficace. Non manca l'ANC nemmeno sul modello base: quest'ultimo offre una cancellazione attiva del rumore di fondo fino a 35 dB mentre si sale a 43 dB con la versione Pro. Tanta autonomia, mentra il fratellone vanta la presenza del Bluetooth 5.3, il supporto al codec LC3, la modalità a bassa latenza (fino a 59 ms) e l'audio a 360°. Ora che abbiamo snocciolato le principali caratteristiche, andiamo a scoprire dove comprare le cuffie TWS con Redmi Buds 4 e 4 Pro.

Buds 4 Buds 4 Pro

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sui nuovi auricolari TWS di Redmi date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Banggood

Le cuffie di Redmi approdano dunque su Banggood, che ve le porta in sconto con Coupon ad un prezzo molto conveniente in pre-ordine. Ricordiamo che, per ottenere il prezzo indicato per il modello Pro, bisogna riscattare il Coupon per lo sconto del 5% nella landing page dedicata.

GizTop

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alle nuove cuffie di Redmi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il