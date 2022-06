Dove comprare Xiaomi MIX Fold: ora ad un prezzo mai visto prima!

Noi di GizChina.it trattiamo spesso vari smartphone “alternativi”, non disponibili alle nostre latitudini, come nel caso di Realme GT Neo 3 Naruto e di vivo X Fold. Tuttavia uno dei desideri più oscuri dei Mi Fan è di certo quello di mettere le mani sul primo ed inimitabile pieghevole di Xiaomi: un dispositivo che affascina ed intimorisce per via della sua natura, un flagship che di certo non lascia indifferenti. E se anche voi siete preda della voglia, date un'occhiata a dove comprare Xiaomi Mi MIX Fold (e pensate bene al da farsi ora che il prezzo è finalmente sceso).

Aggiornamento 15/06: il top di gamma pieghevole di Xiaomi scende per la prima volta sotto i 1000€. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi MIX Fold: dove comprare il nuovo smartphone pieghevole

Quello che ci troviamo di fronte è un top di gamma impegnativo per tanti motivi. In primis si tratta di un modello cinese (si parlava dell'uscita fuori dalla Cina ma ad oggi niente di fatto), per di più dotato di un ampio pannello pieghevole da 8.1″ Quad HD+. Inoltre il prezzo non è dei più abbordabili, anche se allo stato attuale è una cifra da non sottovalutare per portarsi a casa un foldable. Comunque è una decisione da non prendere alla leggera, quindi valutate bene i pro e i contro! Ricordiamo che il flagship adotta un display esterno da 6.5″, lo Snapdragon 888, tagli di memoria stratosferici (con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1) ed una tripla fotocamera con un sensore da 108 MP e lenti liquide. Per la ricarica abbiamo il supporto ai 67W, con una batteria da 5.020 mAh. E ora che abbiamo chiaro quello che ci aspetta, ecco dove comprare Xiaomi Mi MIX Fold, il primo pieghevole della compagnia di Lei Jun!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 20€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il dispositivo arriva con il firmware in inglese e cinese.

GizTop

Anche in questo caso il firmware è quello cinese (non è mai stato rilasciato in versione Global), con possibilità di utilizzare la lingua inglese. Il Coupon qui sotto è valido anche per gli altri tagli di memoria e colorazioni (ovviamente ad un prezzo differente).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

