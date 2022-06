L’incisore laser dei tuoi desideri, più accessibile che mai: Ortur Master 2 Pro 10W è in super sconto

Una stampante laser ci permette di dare vita a piccole creazioni fai-da-te, incidendo su superfici di diverso tipo tutto quello che ci passa per la testa. Creazioni del genere possono poi essere utilizzate per decorare pacchetti regalo, angoli della casa o per stupire qualcuno con qualcosa di unico e realizzato (in parte) con le nostre stesse mani. Ma quale incisore laser acquistare? Vogliamo parlarvi di due prodotti molto validi: Ortur Laser Master 2 Pro LU2-10A e Laser Master 2 S2 24V, acquistabili in offerta ad un prezzo scontato su Madethebest.

Grande occasione: Ortur Laser Master 2 Pro LU2-10A e Laser Master 2 S2 24V disponibili ad un prezzo scontato!

Ortur Laser Master 2 Pro LU2-10A è una stampante potente e precisa che può incidere diversi tipi di superficie in modo sicuro, pratico e veloce. Il dispositivo implementa alcune tecnologie di sicurezza pensate per proteggere tanto chi ne fa utilizzo, quanto il progetto in sé da eventuali danneggiamenti.

Si tratta di una macchina modulabile, per cui alcuni suoi pezzi possono essere sostituiti per fare in modo che l'incisore offra prestazioni migliori a seconda del materiale di destinazione della stampa. Esistono alcuni moduli, infatti, che rendono l'incisione di ORTUR Laser Master 2 Pro ancora più precisa ed accurata su superfici più dure, ad esempio, ed altri particolarmente adatti per stampe su pelli, carta e così via. Il modulo LU2-10A (ossia quello disponibile subito in confezione) offre un laser da 10W, perfetto per i lavori di precisione e ancora più potente.

Ortur Laser Master 2 S2 24V è un incisore dal prezzo più accessibile, particolarmente adatto per chi approccia per la prima volta a questo mondo, ma non per questo meno efficiente. Il macchinario può essere assemblato facilmente e velocemente anche da chi non ha mai messo mani su un dispositivo del genere prima.

Il modulo laser garantisce tagli e incisioni pulite e precise, offrendo risultati di alta qualità e pronti da sfoggiare. Anche in questo caso sono previste alcune tecnologie di protezione e sicurezza, mentre la compatibilità con alcuni dei software di intaglio più popolari al mondo (tra cui LaserGRBL e LightBurn) offre pieno accesso a funzionalità e modifiche di stampa.

Come già anticipato, questi due potenti incisori laser possono essere acquistati in offerta su Madethebest ad un prezzo scontato di $30 con spedizione gratuita in tutta Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

A proposito di Madethebest…

Madethebest è un e-commerce incentrato su stampanti laser e 3D. Tra le sue collaborazioni vanta quella con Ortur, diventando una piattaforma di vendita di terze parti autorizzata ufficiale in cui verrà rilasciato per la prima volta il nuovo Ortur Laser Master 3. Oltre a prezzi vantaggiosi, Madethebest offre la spedizione senza spese doganali per l'acquisto di tutti i prodotti Ortur e di altri marchi.

Al momento, sul sito è in corso un'attività promozionale per la quale è possibile ottenere un regalo extra dopo aver effettuato un ordine. Per ulteriori informazioni, consigliamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata presente sul sito ufficiale.

Articolo sponsorizzato.

