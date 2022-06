One UI 4.1.1 in arrivo, ma sappiamo già le novità di One UI 5.0

La One UI 4.0 è stata presentata ufficialmente da Samsung nel corso del 2021, ma si pensa già a quale sarà il futuro della UI della casa sudcoreana. Abbiamo già avuto un piccolo salto in avanti con la One UI 4.1, lanciata in occasione della serie Galaxy S22, e se si parla di top di gamma i prossimi all'orizzonte sono i due pieghevoli: Z Fold 4 e Z Flip 4. Per l'occasione, si inizia a parlare della One UI 4.1.1, cioè il nuovo aggiornamento che sarà rilasciato in occasione del debutto dei due nuovi foldable. Ma in rete ci sono già i primi rumors su quella che sarà la One UI 5.0, il vero prossimo major update che Samsung sta preparando per i suoi prossimi smartphone.

La situazione è similare a quanto accadde nel 2021, visto che il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 venne accompagnato dalla One UI 3.1.1, che seguiva la One UI 3.1 dei mesi precedenti. A questo giro, la novità della One UI 4.1.1 sarà l'essere basata su Android 12L; a confermarlo non c'è soltanto il changelog dell'ultimo aggiornamento del modulo One Hand Operation+ ma anche un moderatore GoodLock. La nuova versione del sistema operativo è stata creata da Google appositamente per gli smartphone pieghevoli, in modo da sfruttarne meglio il form factor. Per esempio, una nuova interfaccia a due colonne per notifiche e Quick Panel e una migliore gestione dello split screen.

Ma se questo sarà un aggiornamento perlopiù pensato per gli smartphone pieghevoli di Samsung, sarà tutt'altra cosa l'aggiornamento al prossimo One UI 5.0. Anziché basarsi su Android 12L, il prossimo major update sarà ovviamente basato su Android 13; prevedibilmente debutterà a cavallo fra 2022 e 2023, probabilmente con la serie Samsung Galaxy S23. E anche se mancano ancora mesi alla sua presentazione, ma stando alle fonti di SamMobile uno dei focus degli sviluppatori sarà fluidità e velocità delle animazioni.

Il team One UI starebbe lavorando per migliorare in maniera sensibile la scorrevolezza dell'interfaccia, in modo da rendere più piacevole l'esperienza di utilizzo. Anche perché gli smartphone con display dal refresh rate elevato sono sempre più diffusi, e quindi è necessario avere una UI adeguatamente fluida. Se tutto andrà come previsto, si parlerà più concretamente della One UI 5.0 alla DSC 2022 prevista nell'autunno 2022.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il