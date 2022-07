I saldi Goboo arrivano con i nostri coupon esclusivi: fino a -60% su Xiaomi, POCO e tanti altri!

I Prime Day di Amazon sono ormai alle porte ma le occasioni per risparmiare arrivano anche da altri lidi, specialmente se siete appassionati dei prodotti tech della compagnia di Lei Jun. Su Goboo sono partiti i saldi d'estate tech e ovviamente il momento è ghiotto: Xiaomi, Black Shark, POCO e tanti altri sono in offerta grazie alle promo dello store e i nostri coupon esclusivi dedicati all'evento.

Saldi d'estate tech Goboo: Xiaomi, POCO, Black Shark, YouPin e non solo, con sconti fino al 60%

Quali che siano le vostre esigenze, di certo i saldi d'estate di Goboo hanno l'occasione che fa al caso vostro. Gli utenti in cerca di un dispositivo economico e super accessibile troveranno ampio respiro con Redmi 10C e Redmi Note 11 Pro, mentre i gamer incalliti potranno risparmiare su Black Shark 5 e il fratello maggiore Pro. Viene dato tantissimo spazio anche agli accessori: cuffie TWS, robot aspirapolvere, router, prodotti per il fai da te, monopattini elettrici e tantissimo altro. Non solo Xiaomi, ma anche tantissimi dispositivi da YouPin o dei brand partner più quotati!

Volete scoprire tutte le occasioni per risparmiare? Allora in basso trovate la pagina principale dell'evento dedicato ai saldi d'estate tech di Goobo, con una valanga di prodotto in offerta. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Oltre alle offerte dello store vi segnaliamo anche una sfilza di coupon esclusivi: si tratta di vari codici sconto che vi permettono di risparmiare su determinate categorie di prodotti oppure a fronte di una spesa minima.

Per utilizzare i coupon non dovete far altro che inserire il prodotto che vi interessa all'interno del carrello (oppure più dispositivi) e riscattare il codice tramite l'apposito box. Ecco la prima carrellata: in questo caso si tratta di coupon validi su tutti i prodotti, fatta eccezione per smartphone e tablet Xiaomi. Tenetelo a mente!

Coupon: GIZCHINA21 sconto di 1€ su una spesa di 1€;

Coupon: GIZCHINA202 sconto di 2€ su una spesa di 20€;

Coupon: GIZCHINA404 sconto di 4€ su una spesa di 40€;

Coupon: GIZCHINA200 sconto di 15€ su una spesa di 200€;

Coupon: GIZCHINA300 sconto di 30€ su una spesa di 300€;

Invece i seguenti sono validi su tutti gli smartphone e i tablet Xiaomi:

Coupon: GIZCHINA208 sconto di 8€ su una spesa di 200€;

Coupon: GIZCHINA315 sconto di 15€ su una spesa di 300€;

Infine, eccovi un coupon generico valido su tutti i prodotti, indipendentemente dalla categoria.

Coupon: GIZCHINA99 sconto di 5€ su una spesa di 99€

Vi ricordiamo che i prodotti dello store Goboo sono spediti direttamente dall'Europa e che è possibile beneficiare dei pagamenti sicuri tramite PayPal. Che aspettate ad approfittare delle offerte tech del momento?

