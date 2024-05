ChatGPT aggiunge l’integrazione per Google Drive e OneDrive, ma non per tutti

Nelle ultime ore OpenAI ha iniziato l’abilitazione delle app connesse in ChatGPT, con la possibilità di integrare alcuni servizi di archiviazione in cloud direttamente nel chatbot con intelligenza artificiale. Gli utenti, in questo modo, possono utilizzare l’AI per leggere ed analizzare i file conservati online, senza mai dover lasciare la chat e continuando a conversare senza interruzioni.

Le app connesse sono in arrivo su ChatGPT Enterprise

Crediti: Kristi Hines @ Twitter/X

A partire da oggi, alcuni utenti abbonati alla versione Enterprise di ChatGPT possono finalmente collegare il proprio account ai servizi di Google Drive e Microsoft OneDrive (sia in versione Business che Personal). Una volta collegate le app esterne, il chatbot sarà in grado di leggere e salvare nuovi file, facendo analisi e riassunti dei documenti archiviati online.

Attualmente questa nuova funzione sembra essere disponibile per una selezione limitata di utenti Enterprise e non sappiamo se la possibilità di sfruttare questa nuova integrazione verrà offerta anche agli utenti Plus e Gratis. Non ci resta che attendere maggiori informazioni direttamente da OpenAI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le