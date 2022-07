Dimenticate le pulizie di casa con Roborock S7 Pro Ultra, ora in offerta lancio

Aspira, pulisce e lava in modo veloce, profondo ed efficace qualsiasi tipo di pavimento, riuscendo anche ad andare oltre tappeti o altre superfici rialzate. Il nuovo Roborock S7 Pro Ultra promette di rivoluzionare la pulizia della casa e di trasformarla in un'attività quasi completamente autonoma, grazie ad un design autopulente e ai pratici sistemi di autolavaggio, auto-riempimento e di svuotamento automatico. Ne parliamo in questo articolo.

Roborock S7 Pro Ultra debutta su GeekMall ed è già in offerta, è un vacuum cleaner potente e innovativo

Roborock S7 Pro Ultra è il nuovo vacuum cleaner potente e innovativo. Rispetto al modello precedente, offre una potenza di aspirazione più che raddoppiata (fino a 5.100 Pa) e si ricarica il 30% più velocemente, così da avere un prodotto sempre pronto all'uso ogni volta che se ne ha bisogno.

Il nuovo robot aspirapolvere premium offre una serie di funzionalità decisamente interessanti, a partire da quella di autolavaggio. Un esclusivo sistema di lavaggio pulisce il mop del robot aspirapolvere sia durante la pulizia che al termine della stessa effettuando seicento giri al minuto e pulendo con efficacia la spazzola.

Oltre ciò, la funzione di auto-riempimento permette al robot di rilevare la quantità d'acqua presente nel suo serbatoio e ritornare alla base per riempirlo qualora avesse bisogno di più acqua per completare il ciclo di pulizia. Grazie alla tecnologia di svuotamento automatico, invece, è possibile trascorrere fino a sette settimane senza dover cambiare il sacchetto della pattumiera.

Tra le altre caratteristiche, Roborock S7 Pro Ultra presenta una spazzola galleggiante aggiornata rivestita in gomma molto resistente, mentre il sistema di pulizia a vibrazione sonica VibraRise strofina il pavimento tremila volte al minuto, rimuovendo le macchie e lo sporco in modo del 30% più efficace rispetto a robot aspirapolvere tradizionali e agli altri vacuum cleaner Roborock.

Non manca poi la possibilità di impostare una routine di pulizia personalizzata e di controllare il robot tramite comandi vocali, grazie al supporto ad Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Roborock S7 Pro Ultra debutta su GeekMall ad un prezzo pre-lancio decisamente ottimo per la qualità offerta. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

