Realme GT Neo 3 150W Thor Love & Thunder ufficiale: è lo smartphone del Dio del Tuono

In occasione del debutto del nuovo film Marvel dedicato al Dio del Tuono arriva Realme GT Neo 3 150W Thor Love & Thunder Edition. Effettivamente quest'accoppiata ha un senso dato che parliamo di uno degli smartphone più veloci sulla piazza, con la ricarica… di un fulmine! Vediamo quali sono le sue caratteristiche e le differenze rispetto al modello che abbiamo conosciuto negli scorsi mesi.

Realme GT Neo 3 150W Thor Love & Thunder Edition ufficiale: tutto quello che sappiamo finora

Rispetto alle edizioni limitate a tema Dragon Ball e Naruto, però, frenate gli entusiasmi, perché Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder non apporta cambiamenti estetici. Ciò significa che lo smartphone appare identico alla variante standard, ed è un peccato perché si è mancata l'occasione di creare un smartphone personalizzato. L'unica differenza la troviamo nella confezione, ispirata a Mjolnir e alle crepe dovute alle ultime vicissitudini nel Marvel Cinematic Universe. Inoltre, all'interno del box di vendita troviamo accessori a tema come sticker, carte da collezione e il pin d'espulsione dello slot SIM.

Passando alle specifiche, Realme GT Neo 3 in versione Thor non presenta novità: ritroviamo la super ricarica da 150W, così come il Dimensity 8100 di MediaTek e un pannello AMOLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz. Lato memorie abbiamo 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio UFS 3.1 non espandibile, il software è Android 12 con Realme UI 3.0 e c'è una tripla fotocamera da 50+8+2 MP con OIS, grandangolo e macro.

Volete saperne di più su Realme GT Neo 3 150W? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

