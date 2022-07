KugooKirin G2 Pro: il monopattino con assetto da corsa

Oltre ai vari modelli di monopattini elettrici, esistono anche quelli che possiamo definire “da corsa”. Sono modelli strutturati in maniera un po' diversa da quelli classici, come nel caso del monopattino elettrico KugooKirin G2 Pro, che si trova in offerta su Geekbuying con codice sconto, senza dimenticare la comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto KugooKirin G2 Pro: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Come dicevamo in apertura, la struttura del G2 Pro è ben diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere per i monopattini più “urban”. Abbiamo non solo un telaio rinforzato e più spesso, ma anche un rialzamento nella zona degli pneumatici pensato per una maggiore ergonomia durante la guida.

Per il resto, abbiamo un motore da ben 600W brushless, a cui si abbina una batteria da 48V/15 Ah, che permette dunque di raggiungere un'autonomia fino a 55 km. Per il sistema di freni è presente una soluzione a disco sia anteriore che posteriore, mentre per le ruote abbiamo un diametro di 9″ e sono realizzate in gomma. Non manca un buon sistema di illuminazione notturna LED, così come una certificazione IPX4.

Per poter acquistare in offerta il monopattino elettrico KugooKirin G2 Pro, potete dunque rifarvi allo store di Geekbuying, che grazie al codice sconto dedicato ve lo porta ad un prezzo competitivo. In più, è presente la spedizione dai magazzini europei. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su KUGOO e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il