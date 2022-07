Redmi Note 10S si aggiorna in Europa a MIUI 13 e Android 12 | Download

Altro giro, altra corsa: questa volta l'aggiornamento che porta con sé l'ultima MIUI 13 basata su Android 12 arriva su Redmi Note 10S. Il major update sta ultimando il suo percorso di espansione nel catalogo di Xiaomi, in vista del futuro della MIUI. Ancora non si è parlato in alcun modo di quella che sarà la MIUI 14, ma sappiamo che Xiaomi (così come gli altri produttori principali) sta lavorando allo sviluppo delle sue prime ROM con Android 13 e le relative novità.

L'aggiornamento introduce MIUI 13 e Android 12 a bordo di Redmi Note 10S

Mettendo da parte il prossimo major update, Redmi Note 10S si sta aggiornando ufficialmente alla MIUI 13 con Android 12 grazie alla build V13.0.1.0.SKLEUXM, cioè la MIUI 13 EEA. Per il momento, però, è un aggiornamento ancorato alla fase Stable Beta e quindi destinato ai beta tester che partecipando al programma Mi Pilot per segnalare eventuali bug. Fino a quel momento, potete comunque scaricare e installare l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 10S

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il