Quest’app rende più personalizzabile il display del tuo Samsung

Praticamente ogni smartphone in circolazione, compresi quelli targati Samsung, è ormai privo di LED di notifica in favore di schermi più avanzati. Da quando esiste il concetto di full screen, i produttori hanno gradualmente rimosso gli elementi attorno ai display, compreso il LED che permetteva di sapere se c'era una notifica in arrivo. Al contempo, Samsung in primis ha sfruttato la tecnologia AMOLED per compensare tale assenza, come per esempio con la funzione Edge Lightning. Se avete uno smartphone Samsung potreste già conoscerla, ma forse non sapete che c'è un'app che la rende ancora più personalizzabile.

Edge Lightning Infinity migliora la funzione di notifica degli schermi dei telefoni Samsung

Di per sé, la feature Edge Lightning di Samsung sfrutta una luce LED virtuale che scorre sullo schermo per segnalare all'utente l'arrivo di una notifica. Questa luce può essere personalizzata tramite 12 animazioni diverse, così come la scelta del colore e delle sue dimensioni. Le opzioni finirebbero qua, ma grazie all'app Edge Lightning Infinity vengono ulteriormente espanse. Il suo funzionamento è quello non di sostituire Edge Lightning ma di aggiungere opzioni, fra cui scegliere la durata dell'illuminazione, l'intervallo temporale per ripetere la notifica e altro ancora.

L'app Edge Lightning Infinity è disponibile gratuitamente sul Google Play Store, ma per le opzioni più avanzate bisogna sbloccare la versione a pagamento. Fra l'altro, lo sviluppatore di quest'app è lo stesso di altre app molto utili come Energy Bar, Energy Ring e Access Dots.

