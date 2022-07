MIUI 13 Stabile: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download

A poche ore dalla presentazione ufficiale, Xiaomi ha ufficialmente dato il via al roll-out dell'ultima MIUI 13. A esattamente un anno dalla presentazione della precedente 12.5 (e l'intermedia 12.5 Enhanced), rappresenta l'ultima creazione da parte del team MIUI. Subito dopo averla presentata, è partito il programma MIUI 13 Beta con cui i tester potranno saggiarla con mano prima del suo rilascio pubblico. Ma in questo articolo ci concentreremo esclusivamente sulle ROM stabili, pertanto quelle destinate a tutti possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

Ultimo aggiornamento: 1 luglio

MIUI 13 Stabile: tutte le versioni disponibili per i modelli Xiaomi, Redmi e POCO

Qua di seguito trovate la lista di tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l'aggiornamento stabile alla MIUI 13. Per ogni modello, trovate linkate tutte le ROM disponibili, che siano esse China, Global o EEA. Qualora la ROM fosse disponibile temporaneamente in fase Stable Beta, troverete indicata tale dicitura. In tutti i casi, le ROM sono disponibili in due versioni: “Recovery” va installata tramite modalità Recovery (appunto), mentre “Aggiornamento manuale” è il pacchetto OTA che potete installare tramite l'app Updater o in altre modalità (trovate tutto a fine articolo).

Ovviamente è una lista che continuerà ad aggiornarsi nei mesi a venire, pertanto continuate a consultarla per scoprire se e quando il vostro smartphone verrà aggiornato. Qualora il vostro modello non fosse presente nella lista, è altamente probabile che non venga ufficialmente aggiornato.

Come installare la MIUI 13

MIUI 13 China

Su alcuni modelli potrebbe essere momentaneamente disponibile solamente la MIUI 13 China, quindi senza servizi Google, Play Store e lingua italiana. Di conseguenza, il passaggio dal ramo Global/EEA a quello China implica per forza aver effettuato lo sblocco del bootloader. Soltanto in questo modo potrete flashare la custom recovery TWRP necessaria per installare la ROM cinese. Attenzione: queste procedura porta con sé la formattazione della memoria dello smartphone, fate un backup dei dati che volete conservare. Una volta sbloccato il bootloader e installate la TWRP, allora potrete scaricare la recovery ROM per il vostro modello e copiarla nella memoria del telefono. Ecco la procedura da seguire:

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot

Collegalo al PC via USB

Nella cartella ADB (solitamente “platform tools“) tieni premuto il tasto Shift, clicca col destro del mouse in un punto vuoto e seleziona “Apri finestra PowerShell qui”

Inserisci il comando “fastboot devices” per verificare che lo smartphone sia correttamente rivelato (dovrebbe comparire una stringa alfanumerica)

Inserisci il comando “fastboot boot recovery twrp.img” (al posto di “twrp” inserisci il nome esatto del file TWRP che stai usando) e premi Invio mentre tieni premuto il tasto Volume Su per avviare lo smartphone in modalità TWRP

Dalla schermata TWRP clicca su “Install” e seleziona il file della Recovery ROM

Avvia la procedura d'installazione e riavvia lo smartphone

MIUI 13 Global & EEA

Messa da parte la ROM cinese, se per il vostro smartphone Global/EEA è invece disponibile la MIUI 13 Global/EEA, ecco cosa dovete fare:

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo

Modalità Fastboot Scarica MiFlash Tool, estrai l'archivio ed installa il software Riavvia lo smartphone in modalità Fastboot: per farlo, da spento tieni premuto il tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo Collega lo smartphone al PC Avvia MiFlash Tool, clicca su “Select” e seleziona la cartella “Firmware” nella cartella della Fastboot ROM Clicca in basso su “Clean all“, imposta accanto su “flash_all.bat” e poi su “Flash” in alto a destra per avviare l'installazione

Modalità Aggiornamento manuale Scarica la ROM e copiala nella memoria dello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema“ Clicca sul logo MIUI in alto a sinistra Clicca sui tre pallini in alto a destra Seleziona “Scegli il pacchetto d'aggiornamento“ Scegli la ROM nella memoria ed avvia l'update



Se entrambi i metodi non funzionassero, allora dovrete per forza installare la ROM come fosse una ROM cinese. In tal caso, fate riferimento al paragrafo precedente.

