Il nuovo proiettore 4K Formovie THEATER brilla a IFA 2022

La kermesse berlinese di IFA 2022 entra nel vivo e tra i protagonisti troviamo da subito il nuovo proiettore laser 4K Formovie THEATER. Questo modello racchiude tutto il meglio della tecnologia di settore, con specifiche di grande spessore inquadrate in un prezzo premium.

Formovie THEATER a IFA 2022: tutti i segreti del nuovo proiettore laser 4K

Cosa rende il THEATER un proiettore laser di grande qualità? Aldilà della risoluzione 4K UHD nativa, abbiamo una tripla fonte di luce laser, grazie alla tecnologia ALPD 4.0, che va coprire il 107% della gamma colore Rec.2020 ed una profondità di colore 10-bit. Tornando poi alla luminosità vera e propria, abbiamo un valore di ben 2.800 ANSI Lumen, per una visione più brillante e dai colori più vividi anche in condizione di luce diurna. Presente inoltre la tecnologia MEMC, quella ALLM (Auto Low Latency per giocare) ed il supporto a Dolby Vision e Atmos.

Inoltre, con il Formovie THEATER è possibile vedere una proiezione a 100″ pur con una distanza davvero ridotta tra la parete e lo stesso proiettore, mentre la diagonale massima di proiezione è di 150″. Tra l'altro, potete metterlo davvero ovunque, essendo wireless. Per il comparto audio Formovie ha scelto poi il meglio, visto che gli altoparlanti sono stati realizzati con Bowers & Wilkins. E non dovrete temere neanche in termini di streaming, visto che grazie al sistema Android TV 11 con Chromecast integrata, potete scaricare tutte le applicazioni utili dal Google Play Store, come se fosse uno smart TV.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo proiettore laser 4K Formovie THEATER presentato a IFA 2022 arriva sul mercato con un prezzo di listino di 3.499$ ed è disponibile sullo store ufficiale.

