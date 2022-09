Moto Edge 30 Ultra, Fusion e Neo ufficiali: i 200 MP arrivano in Italia

Dopo il modello base e quello Pro, Motorola allarga la famiglia Edge con tre nuovi esponenti: Moto Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion e Edge 30 Ultra. Un trittico di smartphone che fa il suo debutto anche in Italia, espandendo la proposta del brand anche nella fascia medio/alta e alta; lo fa con tanto di partnership con Pantone, azienda di riferimento nel mondo dell'estetica, e con Firmenich per la creazione di una fragranza inclusa in confezione. Scopriamo quali sono le rispettive novità e le differenze, nonché il prezzo per il nostro mercato italiano.

Motorola allarga la famiglia Edge 30 con i nuovi modelli Ultra, Fusion e Neo

Moto Edge 30 Neo

Partiamo dal più modesto dei tre, Moto Edge 30 Neo, basato sullo Snapdragon 695 5G. Offre uno schermo p-OLED da 6,28″ Full HD+ fino a 120 Hz, in una scocca leggera (155 grammi) che contiene una 4.020 mAh con ricarica rapida a 68W nonché wireless. Il comparto multimediale è essenziale, con due sensori da 64+13 MP con OIS, ultra-grandangolare/macro e una selfie camera da 32 MP.

Display punch-hole p-OLED da 6,28″ Full HD+ (2.400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 419 PPI e refresh rate a 120 Hz

Dimensioni di 152,9 x 71,2 x 7,75 mm per 155 grammi

Colorazioni Very Peri, Black Onyx e Aqua Foam

Certificazione IP52

Sensore d'impronte ottico nel display

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nm di TSMC

CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz)

GPU Adreno 619

batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida TurboPower a 68W (caricatore in confezione) e wireless a 5W

dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, USB Type-C 3.1

doppia fotocamera da 64+13 MP f/1.8-2.2 con OIS, ultra-grandangolare a 120° con funzione macro e di acquisizione della profondità, video FHD a 60 fps

selfie camera da 32 MP f/2.4

speaker stereo con supporto Dolby Atmos, due microfoni

software Android 12 con My UX 4.0

Moto Edge 30 Fusion

Passiamo poi a Moto Edge 30 Fusion, le cui caratteristiche lo pongono nel territorio dei top di gamma, a partire dallo Snapdragon 888+ 5G; d'altronde parliamo del rebrand di Moto S30 Pro. Aumentano le dimensioni così come la batteria (ma senza ricarica wireless), è disponibile anche in pelle vegana e ha uno schermo curvo Endless Edge a 144 Hz. Cambia anche la fotocamera, il cui sensore principale è da 50 MP con tecnologia più avanzata.

Display punch-hole curvo p-OLED HDR10+ da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5

, campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5 Dimensioni di 158,48 x 71,99 x 7,45 mm per 175 grammi

Colorazioni Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold e Neptune Blue (168 grammi)

Certificazione IP52

Sensore d'impronte ottico nel display

SoC Qualcomm Snapdragon 888+ 5G a 5 nm di Samsung

CPU octa-core Kryo 680 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 660

batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida TurboPower a 68W (caricatore in confezione)

dual SIM 5G, Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, USB Type-C 3.1

tripla fotocamera da 50+13+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con Omni-PDAF, OIS, ultra-grandangolare a 120° con funzione macro e sensore di profondità, video 8K a 30 fps e 4K a 60 fps

selfie camera da 32 MP f/2.4

speaker stereo con supporto Dolby Atmos, due microfoni

software Android 12 con My UX 4.0

Moto Edge 30 Ultra

Infine abbiamo Moto Edge 30 Ultra, il protagonista fra questi nuovi smartphone e uno dei primi a montare lo Snapdragon 8+ Gen 1. Anche in questo caso parliamo di un rebrand, questa volta di Moto X30 Pro. Dei tre è il più grande, ospitando una batteria da 4.610 mAh con ricarica a 125W e wireless a 50W. Inoltre, altra caratteristica principale è nella fotocamera, con il primo sensore da 200 MP mai visto su uno smartphone. È il Samsung HP1 da 1/1.22″ con Pixel Binning 16-in-1 per scattare a 50 MP con pixel a 2,56 μm, e c'è anche uno zoom 2X per la modalità Ritratto, con cui scattare a 35, 50 e 85 mm; inoltre, la selfie camera sale a ben 60 MP.

Display punch-hole curvo OLED 10-bit da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 393 PPI, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz e supporto HDR10+

Dimensioni di 161,76 x 73,5 x 8,39 mm per 198 grammi

Colorazioni Interstellar Black, Starlight White

Certificazione IP52

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G a 4 nm di TSMC

CPU octa-core Kryo 680 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz)

GPU Adreno 730

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida TurboPower a 125W (caricatore in confezione), wireless a 50W e inversa a 10W

dual SIM 5G, Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, USB Type-C 3.1 con DisplayPort 1.4

tripla fotocamera da 200+50+12 f/1.9-2.2-1.6 con OIS, ultra-grandangolare a 114° con funzione macro e sensore Ritratto 2x, video 8K a 30 fps e 4K a 60 fps

selfie camera da 60 MP f/2.2

speaker stereo con supporto Dolby Atmos, motore di vibrazione X-Axis e due microfoni

software Android 12 con My UX 4.0

Prezzi e disponibilità

Ecco i prezzi di listino proposti da Motorola in Italia: Moto Edge 30 Neo parte da 429,90€, salendo a 679,90€ per Moto Edge 30 Fusion e infine 999,90€ per Moto Edge 30 Ultra.

