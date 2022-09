Samsung torna a prendere in giro Apple: l’iPhone 14 continua a non piegarsi

Samsung è tornata all'attacco con un nuovo, simpatico video di risposta al lancio di iPhone 14. Questa volta, il produttore gioca con il suono della sequenza di parole “my phone“, che è molto simile a quello di “iPhone“.

Samsung ricorda che, nonostante tutto, gli iPhone 14 continuano a non piegarsi

Protagonista del video è Elena, una ragazza alla quale viene mostrato per la prima volta uno smartphone che si piega letteralmente a metà (Samsung Galaxy Z Flip 4). Elena, a primo impatto, sembra non essere interessata: i love my phone (amo il mio smartphone), dice stringendo tra le mani uno smartphone dal form factor classico, che fa pensare ad iPhone – appunto.

Elena si ritrova poi a vivere scene di vita quotidiana in cui tutto sembra piegarsi: le pagine di un libro, le fette di un sandwich, un monopattino, fino a ritrovarsi dal terapeuta a parlare di tutte quelle volte che ha comprato sempre lo stesso smartphone (e qui si ironizza sul fatto che gli iPhone presentino ogni anno un aspetto simile). Il video termina con la ragazza che acquista il Samsung Galaxy Z Flip 4.

Proprio qualche giorno fa, il colosso coreano ha pubblicato sul suo canale YouTube un video con cui ha cercato di prendersi gioco di Apple, spostando il focus su una delle caratteristiche e funzionalità chiave di Samsung Galaxy S22 Ultra e Z Flip 4 di cui i nuovi iPhone sono privi, ovvero il sensore da 108 MP e la modalità luna.

