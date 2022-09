Samsung prende in giro Apple e ironizza su una funzionalità che iPhone 14 non avrà

Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi iPhone 14, e Samsung ha ben deciso di tornare a prendersi gioco di Apple con un video dal tono fortemente ironico pubblicato sul suo canale YouTube.

Samsung prende in giro i prossimi iPhone 14 in questo nuovo video

Samsung è tornata a prendersi beffa di Apple con l'ultimo breve video pubblicato sul suo canale YouTube. A poche ore dal lancio dei nuovi iPhone 14, il colosso coreano si concentra questa volta su una delle caratteristiche e funzionalità chiave di Samsung Galaxy S22 Ultra e Z Flip 4 di cui i prossimi smartphone di casa Apple saranno privi, ovvero il sensore da 108 MP e la modalità luna. Una voce fuori campo dal tono ironico recita (in inglese, vi proponiamo la traduzione italiana):

“Allacciate le cinture per l'ultimo lancio di Apple mentre entrate in un mondo da far girare la testa, ma non nella vostra direzione. Dove la fotocamera con la risoluzione più alta su uno smartphone sarà nelle tasche di qualcun altro. E dove quell'epico scatto della luna che sta ottenendo una valanga di like non sarà il vostro. Questa innovazione non arriverà su nessun iPhone. È già qui nella galassia“.

Non è la prima volta che Samsung si prende gioco di Apple. Qualche anno fa, infatti, il produttore coreano ha ironicamente e in modo molto velato criticato la rimozione del mini-jack dall'iPhone X, per poi successivamente seguire le orme del suo rivale privando alcuni smartphone del jack audio. O ancora, forse alcuni di voi ricorderanno quando Samsung (ma anche Xiaomi) ha preso in giro Apple per aver rimosso il caricabatterie dalle confezioni degli iPhone 12. E guarda caso… adesso anche Samsung non fornisce più i caricabatterie per alcuni suoi smartphone.

Certo, iPhone 14 potrebbe non avere lo stesso sensore da 108 MP si Samsung Galaxy S22 Ultra e Z Flip 4, ma del resto Apple ci ha dimostrato che non contano poi così tanto i megapixel di una fotocamera, e che si possono ottenere dei buoni anche con sensori da 12 MP.

