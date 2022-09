ROG Phone 6 indosserà il mantello di Batman in una versione speciale

ASUS ha presentato, già da qualche mese, i nuovi ROG Phone 6, che presto avranno una versione Dimensity e anche una versione speciale dedicata a Batman. Infatti, dopo la versione Demon Slayer del 5s, il brand lancerà un modello sul supereroe di punta di DC Comics.

ROG Phone 6 x Batman: cosa cambia dal modello originale

Quali sono, dunque, le differenze che si presentano tra la versione Batman e quella base di ROG Phone 6? In realtà, la scocca dello smartphone è pressoché invariata, se non per il colore visto che è un total black e anche i dettagli accolgono tonalità più cupe. La vera differenza sarà nell'interfaccia, dove troveremo temi dedicati al supereroe pipistrello per eccellenza, come si vede nei render ufficiali, con tanto di wallpaper.

Per il resto, la scheda tecnica dovrebbe restare la stessa, quindi: Snapdragon 8+ Gen 1, display AMOLED con refresh rate a 165 Hz, batteria da 6.000 mAh, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e trigger dorsali soft touch, chiamati AirTrigger 6. Il software resta Android 12 customizzato con ottimizzazioni da gaming. Per la confezione inoltre, ci aspettiamo accessori dedicati al personaggio o quanto meno in tinta con lo smartphone.

Ma quando arriverà questa versione speciale? Molto probabilmente, ASUS lo lancerà sul mercato durante lo stesso evento dedicato al sopracitato ROG Phone 6D e 6D Ultimate il prossimo 19 settembre 2022.

