ROG Phone 6D e 6D Ultimate: certificata una feature inedita per la serie

Continua la saga ASUS ROG: dal primo smartphone da gaming del 2018, arriviamo all'attuale serie 6, che dopo modello base e Pro si prepara ad accogliere ROG Phone 6D. Rispetto ai due modelli presentati lo scorso luglio, ma anche a tutti gli altri gaming phone mai visti finora (di ASUS e non), sarebbe il primo in assoluto a basarsi su piattaforma MediaTek. Per la prima volta, quindi, ci troveremmo di fronte a uno smartphone per il mondo videoludico senza un SoC Qualcomm.

Aggiornamento 02/09: ROG Phone 6D e 6D Ultimate ricevono la certificazione per una feature inedita per la serie gaming di ASUS. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Caratteristiche e specifiche tecniche”

ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

ROG Phone 6D e la versione Ultimate

Sotto il profilo estetico e dimensionale, ROG Phone 6D e 6D Ultimate sarebbero in tutto e per tutto uguali alla serie ROG Phone 6, pertanto con una scocca da 173 x 77 x 10,3 mm, un peso di 239 grammi e certificazione IPX4. La generazione base è disponibile nelle colorazioni Phantom Black e Storm White, mentre il questo caso sembra essere presente una sola variante Silver.

ROG Phone 6 vs 6 Pro vs 6D vs 6D Pro

Il top da gaming offrirebbero lo stesso schermo già visto in precedenza. Si parla quindi di un'unità Samsung AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2448 x 1080 pixel) con densità di 395 PPI, refresh rate a 165 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz, profondità colore a 10-bit con protezione Gorilla Glass Vitus, sensore ottico ID integrato, luminosità massima fino a 1.200 nits e supporto HDR10+.

Inoltre, il retro integrerà un secondo schermo posteriore, un pannello a colori PMOLED da 2″ (per la versione Ultimate) per rendere l'esperienza ancora più da gaming.

Caratteristiche e Specifiche tecniche

La vera (e probabilmente unica) novità di ROG Phone 6D sarebbe rappresentata dal SoC: al posto delle soluzioni Snapdragon ci sarà il Dimensity 9000+ di casa MediaTek. La “D” in “6D” starebbe quindi proprio per “Dimensity“.

Sempre con processo produttivo TSMC a 4 nm, il SoC include una CPU octa-core (1 x 3,20 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,80 GHz A510) e una GPU Mali-G710 MC10. I tagli di memoria dovrebbero arrivare fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Una configurazione tecniche che permetterebbe al gaming phone ROG di raggiungere uno dei punteggi più alti mai visti su Antutu.

Non cambierebbe l'impianto di alimentazione, completo di una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 65W e ricarica inversa a 10W, così come il comparto fotografico da 50+13+5 MP f/1.9-2.2 con ultra-grandangolare, macro e selfie camera da 12 MP.

Come ogni gaming phone che si rispetti, anche ROG Phone 6D integrerebbe un sistema avanzato di dissipazione GameCool 6, in grado di far diminuire le temperature della CPU fino a 10° C grazie a materiali come nitruro di boro e grafite.

Rimarrà la compatibilità con i vari accessori, fra cui la ventola termoelettrica AeroActive Cooler 6. Oltre alla doppia porta USB Type-C, speaker stereo e connettività 5G, Wi-Fi 6 e in più, ROG Phone 6D avrebbe i comodi Gaming Trigger, i pulsanti dorsali sensibili alla pressione. Molto interessante è poi la questione Bluetooth, che rispetto ai ROG Phone 6 troverà lo standard 5.3, come certificato proprio dall'ente in questione. Si tratta della prima volta per la serie ASUS ROG Phone, quindi la connettività si evolve e diventa più stabile.

ROG Phone 6D Ultimate – Prezzo e data di presentazione

La data di presentazione dei nuovi ROG Phone 6D e 6D Ultimate è fissata per il 19 settembre: il lancio avverrà sia in Cina che a livello Global. Al momento non ci sono dettagli in merito al prezzo di vendita ma è probabile che avremo cifre più basse rispetto ai modelli standard (proposti in Italia a partire da 1099€).

