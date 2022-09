ROG Phone 6 x Batman: ci sarà un gadget fantastico per i fan del supereroe

Vi abbiamo già parlato dell'edizione speciale di ROG Phone 6 dedicata a Batman. L'evento di lancio è atteso per la giornata odierna, ma in rete sono state già pubblicate alcune immagini che ritraggono la confezione dello smartphone e i suoi accessori.

ROG Phone 6 x Batman, trapelano la confezione e gli accessori a poche ore dal lancio

A giudicare dalle immagini trapelate in rete, questa particolare edizione del ROG Phone 6 rende omaggio ad uno dei supereroi più iconici di sempre già a partire dalla confezione, che assume l'aspetto di una valigetta con il logo di Batman in rilievo. La confezione nasconde al suo interno lo smartphone e una serie di accessori a tema, ma il gadget che farà gola ai fan più accaniti è un piccolo riflettore che trasmette la forma di un pipistrello.

Lo smartphone dovrebbe poi riservare alcune chicche esclusive per gli amanti di Batman, come temi dedicati e wallpaper che hanno come protagonista il celebre supereroe pipistrello. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa particolare edizione di ROG Phone 6 dovrebbe essere alimentata da un SoC Dimensity 9000+ “Full Blood Ashes Edition“. In questa configurazione, la CPU dello smartphone avrebbe totalizzato quasi 300.000 punti su AnTuTu, che è il punteggio più alto mai raggiunto da uno smartphone Android.

Per il resto, la scheda tecnica dovrebbe restare la stessa, quindi: display AMOLED da 6.78″ con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65 W, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e supporto per riprese video 8K, trigger dorsali soft touch e Android 12 customizzato con ottimizzazioni da gaming.

