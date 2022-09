Cubot P60 è il budget phone del momento: 6/128 GB e Android 12 a meno di 100€

Sono passate alcune settimane dall'annuncio dedicato al nuovo budget phone del brand cinese, ma ecco che finalmente il momento è arrivato. Se state cercando un telefono economico ed affidabile, caratterizzato da un look fresco e in linea con i trend attuali allora Cubot P60 non vi deluderà. E poi il piccolo di Cubot arriva con un'offerta lancio decisamente ghiotta!

Cubot P60 debutta su AliExpress ed è subito in offerta lancio ad un prezzo super

Il primo aspetto che colpisce è senza dubbio lo stile: nonostante si tratti di uno smartphone economico, Cubot ha deciso di puntare sul design offrendo un tocco di personalità. Non abbiamo, quindi, una back cover “pulita” ma una scocca attraversata da varie linee irregolari che donano un look unico.

Il resto delle caratteristiche non è da meno e comprende un ampio display da 6.517″ con risoluzione HD, un processore octa-core (Helio P35) supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage ed una capiente batteria da 5.000 mAh. Per quanto riguarda la parte software, si tratta di un modello con Android 12 pre-installato.

Dopo il primo annuncio, ora Cubot P60 è in vendita a livello globale e ovviamente non manca un'offerta lancio dedicata: il budget phone sarà disponibile fino al 23 settembre al prezzo di 89.9$ su AliExpress. Ma il risparmio non si ferma qui: per tutto il periodo promozionale si potrà riscattare un coupon aggiuntivo del valore di 2$. In questo modo il prezzo scenderà a soli 87.9$!

Per maggiori dettagli vi segnaliamo che la pagina dedicata a P60 presente sul sito ufficiale, con tutti i dettagli del telefono.

Articolo sponsorizzato.

