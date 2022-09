vivo Y52t ufficiale: è lo smartphone 5G da acquistare sotto i 200€

vivo continua ad ampliare la serie Y e lancia Y52t, uno smartphone 5G dal prezzo accessibile e dalle funzionalità interessanti. Il dispositivo viene proposto come modello aggiornato di vivo Y52 lanciato lo scorso anno, e presenta miglioramenti sotto diversi punti di vista. Ecco tutti i dettagli!

vivo Y52t: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

L'aspetto di vivo Y52t non è molto diverso da quello di altri smartphone del brand, con un design del modulo della fotocamera simile a quello di vivo T1 e iQOO Z6. Lo smartphone arriva in tre colorazioni: Ice Lake Blue, Coconut Peach e Black, è sottile, compatto e presenta cornici sottili su tre lati, mentre quella inferiore è di dimensioni maggiori.

Il display presenta un drop notch per ospitare la fotocamera frontale. Con una luminosità massima di 600 nit, lo schermo LCD IPS da 6.56″ di vivo Y52t offre un rapporto di aspetto 20:9, una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Specifiche tecniche

vivo Y52t è una versione aggiornata di Y52 lanciato lo scorso anno. Lo smartphone è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 700, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Lo smartphone vanta una configurazione a doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 13 MP e un obiettivo da 2 MP, mentre la fotocamera per selfie è da 8 MP. vivo Y52t presenta poi una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10W.

Le altre caratteristiche includono un jack audio da 3.5 mm e una USB Type-C. Supporta le reti 5G, 4G LTE, connettività Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.1. Infine, vivo Y52t funziona con FunTouch basato su Android 12.

vivo Y52t – Disponibilità e prezzo

vivo Y52t sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 19 settembre, con prezzi a partire da 1.299 yuan (circa 185€ al cambio) per il modello 8/128 GB. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

