Ulefone presenta Power Armor 16 Pro, lo smartphone più rumoroso della storia

Ulefone ha presentato Power Armor 16 Pro, lo smartphone più rumoroso della storia. Questo dispositivo, infatti, si caratterizza per la presenza di un grande speaker che può emettere un suono di qualità HiFi con volume fino a 122 dB.

Ulefone Power Armor 16 Pro fa più rumore di un elicottero che decolla

Con un altoparlante che può spingere il volume fino a 122 dB, Ulefone Power Armor 16 Pro è lo smartphone più rumoroso della storia. Non solo questo valore supera quello offerto da altri smartphone, ma sarebbe anche più potente di quello raggiunto da altri speaker portatili, come il JBL Charge 5. Stando a quanto si evince dalla tabella di riferimento dei decibel, questo valore supera persino quello di un elicottero che decolla.

Questa tecnologia è stata pensata per offrire alle persone che, per un motivo o per un altro, trascorrono buona parte del proprio tempo in ambienti critici, un dispositivo che possa essere d'aiuto in casi di emergenza, per attirare l'attenzione degli altri e migliorare le possibilità di sopravvivenza.

Le altre caratteristiche comprendono tecnologie standard per un rugged phone. Ulefone Power Armor 16 Pro è alimentato dalla piattaforma MediaTek Helio P22 e sfoggia un display HD+ da 5.93″. La sua interfaccia utente è basata su Android 12, mentre la batteria da 9.600 mAh garantisce una lunga autonomia. Non mancano poi le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G che ne garantiscono la resistenza e la robustezza.

Al momento, non è ancora chiaro quando Ulefone renderà disponibile lo smartphone e a che prezzo. Anche la scheda tecnica non è stata svelata nel suo intero. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

