Tante novità per Nothing Phone (1) nell’ultimo aggiornamento

Nonostante le polemiche attorno al rilascio di Android 13, continua l'opera di miglioramento di Nothing Phone (1), questa volta con l'aggiornamento Nothing OS 1.1.4. Un aggiornamento piuttosto importante per il primo smartphone Nothing, visto che port con sé diverse novità per fotocamera, autonomia, prestazioni, integrazione con le cuffie Ear (1) e molto altro ancora.

Nuovo aggiornamento per Nothing Phone (1): tutte le novità di Nothing OS 1.1.4

Ecco il (nutrito) changelog completo:

Nuove funzioni Nuova opzione per invertire i 3 tasti della barra di navigazione. Tutte le funzioni dell'app Ear (1) sono ora integrate in Nothing OS. Personalizza le gesture di controllo e cambia le modalità di cancellazione del rumore e altro dalle Impostazioni e dai Quick Settings. Supporto all'audio in alta definizione LHDC.

Migliorie della fotocamera Nuova opzione per aggiungere un watermark a tema Nothing nell'app Fotocamera Migliorata la calibrazione cromatica dell'ultra-grandangolare e aumentata la consistenza cromatica fra sensore principale e ultra-grandangolare Aggiunto nuovo algoritmo per il rilevamento del movimento per migliorare la stabilità mentre si catturano oggetti in movimento. Migliorata la velocità di scatto HDR con l'ultra-grandangolare.

Migliorie di sistema Aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre. Ridotto il consumo della batteria per Always On Display e altri casi di utilizzo. Migliorate le prestazioni termiche. Nuova UI per gli aggiornamenti di sistema. Migliorato l'algoritmo di riconoscimento facciale.

Risoluzione di bug Risolto il problema di connettività con alcuni operatori. Risolto un problema che causava la visualizzazione di Contatto Sconosciuto per le chiamate in arrivo Risolto il problema del sensore d'impronte con l'app HDFC Bank Risoluzione di bug generali



Se siete fra i possessori di Nothing Phone (1), sappiate che l'aggiornamento Nothing OS 1.1.4 è in fase di roll-out graduale, pertanto arriverà via via sulle unità nel mondo. Qualora fosse disponibile per l'aggiornamento manuale, lo troverete in download nell'articolo dedicato.

