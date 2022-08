Nothing Phone (1) e Android 13? La risposta di Carl Pei irrita la community

Ad oggi, sono in pochissimi quelli che possono vantare di aver ricevuto l'aggiornamento ad Android 13, e Nothing Phone (1) non è uno di questo. Se si escludono i modelli della serie Google Pixel e gli ultimi top di gamma OPPO, tutti gli altri produttori principali sono ancora in fase di beta testing, anche se non dovrebbe mancare molto al rilascio stabile. Google ha ufficialmente svelato il suo nuovo major update (e tutte le sue novità), e c'è chi si chiede quando il primo smartphone Nothing riceverà questo aggiornamento.

Non c'è voluto molto prima che qualcuno rispondesse agli ultimi tweet di Carl Pei, in cui viene promosso il rilascio degli aggiornamenti ricevuti da Nothing Phone (1). Sin dal suo debutto in vendita, il primo smartphone Nothing ha ricevuto tre aggiornamenti della Nothing OS, l'interfaccia proprietaria che lo caratterizza; questi aggiornamenti hanno rifinito l'esperienza generale, con migliorie per display, ricarica e fotocamera. La compagnia ha dichiarato che lo smartphone riceverà 3 anni di aggiornamenti Android (e 4 per le patch di sicurezza bimensili): ma quanto bisognerà attendere per Android 13?

L'aggiornamento ad Android 13 per Nothing Phone (1) potrebbe farsi attendere più del previsto

Alla domanda “Hai idea di quando arriverà Android 13?”, la risposta di Carl Pei è stata la seguente: “Un prodotto è più delle sue specifiche, funzioni e versioni del software“. Una non-risposta a tutti gli effetti, che può essere tradotta nella volontà di non avere fretta ad aggiornare all'ultima versione di Android disponibile. D'altronde parliamo di una compagnia neonata, che non ha un team di sviluppo software considerabile alla pari di una grande aziende e che quindi non può garantire la stessa celerità.

A product is more than just its specs, features, and version numbers — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2022

Ma è anche vero che la stessa risposta poteva essere formulata in maniera meno apparentemente acida, anche perché la risposta della community non ha tardato a farsi sentire sotto il suo tweet. Per non parlare del fatto che Nothing OS è una versione poco più che stock di Android e che quindi non richiede la stessa mole di lavoro di una MIUI o una One UI, per dire. E sono abbastanza sicuro che chi ha comprato Nothing Phone (1) lo ha fatto anche per questo, nella speranza che un software così snello possa tradursi in tempistiche abbastanza celeri per il rilascio di aggiornamenti Android.

