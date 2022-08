Recensione Cyrusher XF900: è ESTREMA in tutto

Ho provato un gran numero di biciclette elettriche negli ultimi anni: bici a pedalata assistita da città, fat bike elettriche e-mountain bike. Ma nessuna, e ripeto nessuna, mi è sembrata tanto estrema quanto la Cyrusher XF900.

Con un motore da 750w nominali (in grado di avere un picco da 1200w), delle enormi ruote fat, un doppio sistema ammortizzante ed un design che di certo non passa inosservato, la Cyrusher XF900 è senza dubbio tra i modelli più assurdi che mi è capitato di testare ed è una di quelle biciclette elettriche che sì, potrebbero andar bene per un percorso da pendolare cittadino, ma una volta in sella è come se ti “pregasse” di lasciare l'asfalto alle spalle per una gita in montagna o in campagna.

Perché é estrema in qualsiasi sua caratteristica, compreso il telaio e le modalità con le quali è in grado di attutire gli urti e le vibrazioni.

Recensione Cyrusher XF900: la mountain bike elettrica fat più ESTREMA su cui poserai gli occhi

Caratteristiche tecniche – Cyrusher XF9000

Potenza motore: 750w (1200w di picco);

Velocità massima: limitata a 25 km/h (sbloccatile a 40 Km/h);

Carico massimo: 150 Kg;

Batteria: rimovibile da 48v e 17 Ah;

Pneumatici: fat da 26×4 pollici;

5 modalità di guida;

Cambio Shimano a 7 rapporti;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d'alluminio;

Peso bici 34 kg (con batteria installata);

Freno a disco idraulico anteriore/posteriore;

Ammortizzatore anteriore/posteriore;

Dimensioni da aperta: 193 x 105 cm.

Design e materiali

Se cercate una bicicletta elettrica con la quale non passare inosservati, allora la Cyrusher XF900 non è il modello che fa per voi. A partire dal telaio in lega d'alluminio con una colorazione a dir poco sgargiante, fino ad arrivare alle ruote fat da 26” larghe 4” e al sistema ammortizzatori anteriori e posteriori: quando sarete in giro con questa bici, la gente si girerà. Poco ma sicuro.

Il telaio è solido e, a differenza della stragrande maggioranza degli altri esponenti della categoria, le saldature sono quasi invisibili. Anteriormente è presente un sistema di ammortizzatori a doppia forcella: due montanti verticali sono a vista, regolabili in durezza, partono dal manubrio e si innestano direttamente nella ruota. L'ispirazione di questa forcella è chiaramente di tipo motociclistico e con i suoi 110 mm di escursione, la Cyrusher XF900 riuscirà a gestire perfettamente qualsiasi urto o vibtazione.

Posteriormente, poi, è stato integrato un ammortizzatore posteriore HLT-100, che è collegato al telaio in un modo piuttosto singolare, ma effettivamente molto efficace: anche questo ammortizzatore è in grado di gestire bene gli urti e le vibrazioni, ma la sua impostazione più rigida e la sua stessa natura, non gli permettono di ottenere gli stessi risultati della forcella anteriore.

Poco male però, perché le ruote fat fanno il loro sporco lavoro e nella sella è stato inserito un ulteriore sistema ammortizzante con il quale tutto diventa morbido e privo di sollecitazioni fastidiose anche su terreni sterrati, pavé e binari dei tram.

Qualcuno potrebbe pensare che la Cyrusher XF900 sia una bici da downhill, il che potrebbe anche essere vero, ma solo qualora non si installino il portapacchi, il faro e i parafango. E se il portapacchi è di buona qualità e praticamente esente da qualsiasi scricchiolio, un appunto sui parafanghi è d'obbligo: sono gli stessi che abbiamo trovato nella Laotie FT100 (qui la recensione), e la loro qualità non è di certo all'altezza di una bicicletta elettrica come la Cyrusher XF900. Molto bene invece in quanto a luci: oltre al faro LED anteriore, è presente anche una luce di posizione posteriore e sotto la sella è stata inserita un'altra luce di colore rosso che si può tenere accesa in modo fisso o lampeggiante.

Al centro del manubrio poi, è stato inserito un buon computer di bordo sul quale sarà possibile controllare la velocità attuale, i chilometri percorsi, la modalità di servoassistenza e la relativa potenza e che si vede piuttosto bene anche in condizioni di luce diretta.

Ciò che non mi ha fatto impazzire sono i tasti di gestione delle 5 modalità di pedalata assistita che, assiema quelli del clascon e delle luci, sono di media qualità e tendono a stonare su un prodotto del genere. Buona però la loro posizione.

Ci sono poi due freni a disco di tipo idraulico che, in quanto a progettazione, sono stati probabilmente la sorpresa più gradita di questa bici elettrica: nelle manopole dei freni sono state inserite due viti regolabili a mano, che permetteranno la regolazione della durezza di entrambi i freni. I rotori dono da 180mm, forse un po' sottodimensionati per una bici del genere, ma svolgono comunque un ottimo lavoro.

L'unica nota negativa è la batteria: è esterna, protetta da uno strato in plastica opaca ed esteticamente non mi piace per niente. Vero è però, che si tratta di una bicicletta che pesa 34 kg e che, soprattutto, non è pieghevole: in soldoni, questo posizionamento della batteria era l'unica soluzione plausibile.

Motore e cambio

Ad animare la Cyrusher XF900 ci pensa un motore Bafang brushless da 750w con una potenza di picco di ben 1200w. È affiancato da un Cambio Shimano a 7 rapporti (che si collega ad una corona singola a 52 denti) che è sempre preciso, veloce e affidabile e viene gestito da un selettore a scatto posto sul lato destro del manubrio ma che, a mio avviso, forse è troppo sottodimensionato per la tipologia di bici: mi sarebbe piaciuto vedere le tipiche 3 corone anteriori, che avrebbero portato il cambio ad avere 21 rapporti.

Out of the box poi, la Cyrusher XF900 arriva senza alcun acceleratore e con la velocità massima limitata a 25 Km/h. Nella confezione però l'acceleratore esce, e sarà a discrezione di chi la utilizzerà se montarlo o meno. Io l'ho montato per provare l'autonomia in full electric della batteria, ma ho avuto non poche difficoltà nel posizionarlo: alla fine l'ho dovuto mettere a sinistra, perché in prossimità della manopola di destra bloccherebbe lo scatto del selettore per le marce.

In quanto a potenza del motore, c'è poco da dire: l'accoppiata con la batteria a 48v lo rende tra i motori più potenti e scattanti che ho mai avuto modo di provare. È un sistema affidabile, sul quale si può sempre contare, anche nelle salite più ripide: nei miei test sono riuscito a percorrere una salita in cui alcuni tratti avevano una pendenza superiore al 25% senza perdere mai l'aiuto derivante dal motore.

Data la potenza, poi, le modalità di pedalata assistita passano dalle tipiche tre a ben cinque, inoltre ho notato un particolare fantastico: ok, non ha il sensore di coppia (e a questi prezzi sarebbe stato un bel tocco), ma la distribuzione della coppia è proporzionata alla modalità di assistenza selezionata.

E mi spiego meglio: qualora si dovesse partire con la modalità 1, si avrebbe un'accelerazione derivante dal motore molto morbida, mentre con la modalità 5 si sentirebbe tutta la coppia subito distribuita. Ed in una bici di questa potenza, questa gestione della coppia è una manna dal cielo.

La prova su strada

È inutile dire quindi che la Cyrusher XF900 è una bici con cui potreste andare ovunque. Potreste usarla come mountain bike, potreste andarci sulla sabbia, sugli sterrati, ma anche sull'asfalto e sui suoli cittadini sconnessi. È davvero una bici tuttofare che, però, difficilmente potrete caricare in auto o portare nei mezzi pubblici perché non solo è molto ingombrante, ma è anche decisamente pesante.

Ad ogni modo, che io sia un tipo da fat bike ormai è chiaro, ed effettivamente chiunque non sia abituato a questo tipo di pneumatici potrebbe avere qualche difficoltà iniziale, ma sono dell'idea che una volta che ci si abitua allo strano effetto sull'asfalto, anche chi non ha mai guidato una bici elettrica del genere inizierebbe ad apprezzarla.

Presa confidenza con il rumore stesso delle ruote sul fondo stradale e con il manubrio che potrebbe sembrare un po' “nervoso”, guidare questa bici elettrica cinese è davvero un piacere, soprattutto perché il connubio tra le ruote fat ed il doppio sistema di ammortizzazione la rendono decisamente adatta a tutti i fondi stradali.

E credetemi, in città come Avellino (le cui strade sono come un campo minato) è una cosa non da poco: soprattutto in questi casi, sono sempre stato del parere che una fat bike sia superiore a qualsiasi tipologia di bicicletta e, certo, in città più grandi con fondi stradali più omogenei forse le sue ruote potrebbero sembrare troppo ma, credetemi, con la Cyrusher XF900 non avrete alcun problema su qualsiasi fondo stradale.

Ad ogni modo sì, lo so, data la sua natura la Cyrusher XF900 non è una bicicletta adatta a tutti, non è di certo comoda da trasportare quando non la si guida, ma una volta saliti in sella è piacevole sotto ogni aspetto e la sua assistenza è sempre garantita: il motore in grado di supportare un peso massimo di 150 Kg e la possibilità di gestire salite molto ripide, la rende davvero adatta a qualsiasi tipologia di utilizzo.

Autonomia della batteria

La batteria che anima la Cyrusher XF900 è estraibile e si può ricaricare indipendentemente dalla bicicletta. Per smontarla basterà sbloccarne il blocco con le chiavi che escono in dotazione e farla scivolare su un binario molto comodo da utilizzare.

In quanto ad autonomia, i suoi 17 Ah a 48v dovrebbero (secondo l'azienda) garantire 100km alla minima assistenza alla pedalata, ma in condizioni ideali che sono ben distanti dalla vita reale. In tutta sostanza, con la minima assistenza alla pedalata sono riuscito ad arrivare a poco più di 70 Km con un'unica carica, che diventano circa la metà con la velocità di assistenza massima.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Cyrusher XF900 è di 2399,00 euro, ma tramite il coupon che trovate in basso la potreste acquistare con uno sconto di 80 euro, che farebbe scendere la cifra a 2319,00 euro. Insomma, sì: è una bicicletta elettrica costosa, ben distante dai prezzi a cui siamo abituati.

Ma è distante dagli altri modelli anche in quanto a potenza e qualità: è velocissima, il motore è sempre presente anche in salite in cui le altre bici elettriche hanno difficoltà, il sistema ammortizzante è unico nel suo genere e la batteria è decisamente più grande della media.

Ci si può andare praticamente ovunque ma, di nuovo, non costa poco.





