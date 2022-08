M4 Pro: il monopattino elettrico con sedile rimovibile che si adatta alle vostre esigenze

Di monopattini elettrici non se ne ha mai abbastanza. Il mercato offre tante alternative, nel tentativo di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti, grandi o piccini che siano. Questa volta parliamo di M4 Pro, un e-scooter un po' diverso dal solito, dotato di un sedile che può essere installato o rimosso all'occorrenza. Grazie all'offerta dedicata, poi, acquistare questo M4 Pro diventa ancora più conveniente. Ecco tutti i dettagli!

M4 Pro è il monopattino elettrico con sedile rimovibile per una guida sempre confortevole

M4 Pro è un pratico monopattino elettrico dotato di sedile rimovibile, che può essere facilmente installato o rimosso all'occorrenza a seconda delle proprie necessità e dello stile di guida che più si riferisce. Questo e-scooter presenta un design pieghevole che ne facilita il trasporto in treno, in autobus o in auto, ed è realizzato in materiali super resistenti che garantiscono una buona resistenza a urti e cadute.

M4 Pro è dotato di pneumatici da 10″ anti-scivolo, adatti per diversi tipi di strade e pensati per garantire una guida confortevole assorbendo le vibrazioni, mentre il doppio freno a disco sulla ruota anteriore e posteriore assicura una frenata precisa e sicura. Il monopattino elettrico è alimentato da un motore da 500 W che può raggiungere una velocità massima di 48 km/h e la sua batteria da 16 AH offre un'autonomia fino a 50 km. Ciò dipende anche dalla modalità attiva, che ricordiamo essere tre (18km/h, 30km/h e 48km/h).

Come anticipato, il monopattino elettrico M4 Pro può essere acquistato in offerta ad un prezzo scontato grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

