AOVO M365: il monopattino elettrico per viaggiare comodi e tranquilli in città

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato di AOVO M365 Pro, un buon monopattino elettrico con il quale spostarsi in città. Oggi, invece, vogliamo parlarvi del suo fratello minore, una soluzione più economica ma altrettanto completa per chi è alla ricerca di un monopattino elettrico affidabile per muoversi più velocemente e liberamente per la città.

AOVO M365 è il monopattino elettrico per spostarsi comodi e tranquilli in città

AOVO M365 è un monopattino elettrico dotato di un motore da 350W, e offre una velocità massima di 25 km/h. Il monopattino sfoggia un corpo compatto e resistente, pensato per resistere a graffi, urti e cadute e per essere portato con sé in auto o sui mezzi di trasporto, essendo pieghevole. Le ruote da 8.5″ assicurano una presa forte e sono rivestite con un materiale anti-scivolo, rendendole adatte a più tipi di strade; mentre il doppio freno elettronico e a disco garantisce una frenata sicura e precisa.

Il monopattino elettrico offre poi tre diverse modalità di velocità, mentre la batteria da 7.8 Ah assicura un'autonomia massima di 20 km. C'è poi un piccolo display LCD che mostra diverse informazioni, come lo stato della batteria e la velocità. Se siete interessati, AOVO M365 può essere acquistato ad un prezzo scontato grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il