Chuwi HiPad Max è il tablet Android per l’intrattenimento di tutta la famiglia, ora in offerta lancio

Chuwi ha lanciato HiPad Max, un buon tablet Android dotato di caratteristiche interessanti e proposto ad un prezzo molto competitivo, che potrebbe essere una ottima soluzione per chi è alla ricerca di un dispositivo per l'intrattenimento di tutta la famiglia. Diamo un'occhiata insieme a tutte le caratteristiche!

Ecco tutte le caratteristiche di Chuwi HiPad Max

Chuwi HiPad Max sfoggia un ampio schermo FullView da 10.4″ con risoluzione FullHD, fornendo un'immagine chiara e dettagliata. La luminosità massima è di 400 nit. Ciò fornisce una visualizzazione di circa 1 milione di sfumature di colore. Il display è circondato da una cornice sottile 7 mm, che gli conferisce un rapporto schermo-corpo dell'84%. Sul retro del tablet è presente una fotocamera da 8 MP con autofocus, mentre frontalmente troviamo una selfie camera da 5 MP.

Il tablet è poi alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, che garantisce prestazioni fluide. Il tutto è supportato da 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile e GPU Adreno 610, mentre il suo funzionamento è basato su Android 12 con certificazione Widevine L1 per lo streaming di tutte le principali piattaforme video con risoluzione 1080p.

Altre caratteristiche di Chuwi HiPad Max includono anche Wi-Fi 5 dual-band 2.4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) e Bluetooth 5.0, due slot per schede nano-SIM, una batteria da 7.000 mAh che promette una lunga autonomia, USB Type-C, supporto GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo e reti 4G LTE.

Chuwi HiPad Max può essere comprato in offerta lancio ad un prezzo molto competitivo, che lo rende un ottimo acquisto in rapporto qualità-prezzo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

