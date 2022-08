Nothing Phone (1) ha 900 LED ma con quest’app anche la selfie cam diventa stilosa

Avete scelto Nothing Phone (1) come vostro nuovo smartphone e siete entusiasti delle possibilità offerte dalla Glyph Interface? E se vi dicessimo che grazie ad una semplice applicazione è possibile rendere stiloso anche il punch hole che racchiude la fotocamera frontale? La soluzione si chiama Energy Ring ed ora guadagna il supporto al primo smartphone di Nothing, il brand neonato dell'ex di OnePlus Carl Pei.

Il punch hole di Nothing Phone (1) diventa “utile” grazie ad Energy Ring

Per chi si fosse perso qualcosa, Nothing Phone (1) ha debuttato alcune settimane fa con un look inedito per il panorama mobile: il dispositivo presenta una cover trasparente, arricchita da oltre 900 luci LED (guardare per credere) che compongono la Glyph Interface. Insomma, uno smartphone minimale ma che strizza l'occhio allo stile e punta molto sull'apparire. Se volete “il pacchetto completo” vi segnaliamo che l'app Energy Ring si è aggiornata di recente con il supporto a Nothing Phone (1) e all'ultimo OnePlus 10 Pro. Ma di cosa si tratta?

Per chi non conoscesse questo software – ne abbiamo già parlato in varie occasioni – Energy Ring è un'applicazione che permette di trasformare il punch hole (ossia il foro in cui è inserita la fotocamera frontale) in un pratico indicatore della batteria. È possibile personalizzare la barra circolare tramite in modo che il colore cambi in base alla percentuale di carica residua.

Insomma, si tratta di un modo simpatico per rendere utile il foto della selfie cam (soluzione ormai stra-abusata da parte di tutti i produttori di smartphone). Per scaricare l'applicazione basterà cliccare sul link qui sotto: verrete reindirizzati direttamente nel Play Store. Vi ricordiamo che l'app è gratuita.

Energy Ring – Universal Edition | Play Store | Download

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il