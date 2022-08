OnePlus 10T fa una brutta fine nei test di resistenza

Ultimamente il test di resistenza di JerryRigEverything sta dando filo da torcere a molti smartphone: prima OnePlus 10 Pro, poi Nothing Phone (1) e Xiaomi 12S Ultra, e adesso si aggiunge anche OnePlus 10T. E il paragone con il top di gamma Pro di OnePlus non è casuale, perché il nuovo 10T porta con sé lo stesso design posteriore che ne ha provocato i suddetti problemi. Cambiano i sensori fotografici ma la disposizione è pressoché la medesima, con un grosso modulo squadrato posto in alto a sinistra e confluente con il frame laterale. Tuttavia, la presenza di un pannello piatto anziché curvo fa sì che questo frame sia più largo, offrendo sulla carta un punto debole in meno rispetto al Pro: sarà effettivamente così?

OnePlus 10T come 10 Pro: non finisce bene il test di resistenza

Un'altra differenza riguarda lo strato protettivo del display: OnePlus 10T ha un vetro Gorilla Glass 5, anziché quello Gorilla Glass Victus di 10 Pro. Ma se quest'ultimo è più resistente in caso di cadute, il risultato non varia in caso di graffi, con il display che inizia a segnarsi al livello 6 sulla scala di Mohs. Differente è il discorso per il frame laterale: anche se potrebbe sembrare distrattamente metallo, è in plastica e ciò spiega l'assenza delle bande per le antenne che invece sono presenti su 10 Pro.

Da notare che, nonostante l'assenza di certificazione IP68, anche 10T ha un anello protettivo nello slot SIM per quella IP54. Concludiamo con il bend test, che inizialmente sembrava confermare la maggiore bontà costruttiva di OnePlus 10T ma che alla fine restituisce un risultato negativo come per 10 Pro. Basta qualche flessione per ottenere un punto di rottura nell'esatto punto del Pro, ovvero laddove il comparto fotografico incontra il frame laterale. Se foste curiosi di scoprire com'è fatto dentro 10T, vi lasciamo al video di JerryRigEverything.

