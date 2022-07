Xiaomi 12S Ultra suda freddo nel test di JerryRigEverything

Fotocamera, prestazioni e display: questi sono i tre punti cardinali di Xiaomi 12S Ultra, ma un aspetto da non sottovalutare mai è la resistenza. È questo il legittimo dubbio attorno al quale gravita il canale YouTube di JerryRigEverything, che da anni ci svela quali sono gli smartphone più coriacei (e quali non lo sono). Specialmente quando si parla di prodotti così costosi come 12S Ultra, che per quanto non arriverà mai ufficialmente in occidente viene venduto in Cina per un prezzo di circa 850/1000€.

Ecco come se la cava Xiaomi 12S Ultra nel test di resistenza di JerryRigEverything

Come anticipato, il display è uno degli assi nella manica di Xiaomi 12S Ultra, forte di un pannello LTPO2 da 6,73″ Quad HD+. Un pannello protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus, la cui resistenza si rivela all'altezza delle aspettative, graffiandosi al livello 6 della scala di Mohs. Lo stesso vale per il frame in metallo, altrettanto resistente e che cela lo slot SIM con annessa protezione per la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Spostandoci dietro, la scocca in ecopelle (detta anche plastica) sarà gradita da chi la preferisce al più delicato vetro, in quanto meno soggetta a graffi e soprattutto rotture. Ed è qua che troviamo la vistosa fotocamera Leica con sensori da 50+48+48 MP, completa di grandangolare e teleobiettivo periscopiale con zoom ottico 5x. Si staglia dalla scocca tramite una prima sezione in plastica, seguita dall'ampio cerchio in vetro dietro il quale si celano i vari obiettivi fotografici. Anche qua, la resistenza ai graffi è la medesima del display frontale.

Si conclude con il sempre temuto bend test, la prova di piegamento che in passato ha mietuto vittime, compresa Xiaomi e Redmi. Fortunatamente per Xiaomi 12S Ultra il risultato non è così tragico, per quanto una frattura ci sia in corrispondenza della linea di separazione del frame per l'antenna. Si piega ma non si spezza, senza darci modo di vedere com'è fatto dentro: ma se foste curiosi, in questo articolo potete scoprire quanto costano i componenti interni di 12S Ultra.

