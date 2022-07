Xiaomi ha lanciato un nuovo bollitore “minimal” con display integrato

È passato un po' di tempo dall'ultimo bollitore targato Xiaomi: la versione attuale è tra i prodotti più apprezzati dagli utenti (anche dai Mi Fan nostrani) ma a quanto pare ora tocca ad un nuovo modello prendere il posto nel cuore degli appassionati. Xiaomi Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 è una versione aggiornata dell'attuale generazione, con alcuni miglioramenti ed uno schermo integrato.

Xiaomi Mijia Thermostatic Electric Kettle 2: tutto su caratteristiche e prezzo del nuovo bollitore

Ancora una volta Xiaomi punta su uno stile minimal: gli elettrodomestici della compagnia cinese sono spesso caratterizzati da un design pulito, con una predominanza del bianco. È questo il caso di Xiaomi Mijia Thermostatic Electric Kettle 2, fresco di lancio in patria: la versione migliorata del bollitore di seconda generazione arriva con il solito look ma presenta una novità. Come anticipato anche in apertura, il nuovo modello attinge dalla variante Smart Kettle Pro ed integra un display; si tratta di un'unità circolare che permette di monitorare in tempo reale la temperatura dell'acqua.

Il bollitore ha una capienza di 1.5 litri ed una potenza da 1.800W, con un termostato Strix per la regolazione della temperatura; si tratta di una soluzione in grado di portare ad ebollizione il suo contenuto in soli 5 minuti (parliamo della piena capienza). Infine è possibile scegliere tra quattro modalità per riscaldare l'acqua, ossia 45℃, 60℃, 85℃ e 100 ℃, in base alle esigenze dell'utente.

Il nuovo bollitore Xiaomi Mijia Thermostatic Electric Kettle 2 ha debuttato di recente in patria al prezzo di 169 yuan, circa 25€ al cambio attuale.

