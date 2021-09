Xiaomi presenta il nuovo bollitore Mijia Kettle 2

Non solo smartphone: sta arrivando il nuovo CIVI, ma la compagnia ha presentato anche il nuovo Xiaomi Mijia Kettle 2. È a tutti gli effetti il successore del celebre bollitore smart dell'azienda, a cui seguirono modelli intermedi come i recenti Kettle Pro e Kettle 1S. Dopo essersi resa nota ai più nel mondo telefonico, Xiaomi ha prontamente tirato su un ecosistema a dir poco ricco di prodotti in pressoché ogni categoria di mercato. E fra queste non manca quella dedicata al mondo della cucina, dove possiamo trovare gadget a marchio Xiaomi per qualsiasi esigenza.

Xiaomi Mijia Kettle 2 è il nuovo modello di bollitore smart: ecco le novità

E visto la forte tradizione del tè presente in molti paesi, Cina compresa, non poteva certo mancare un bollitore dall'impronta tecnologica. Rispetto ai modelli che l'hanno preceduto, il nuovo bollitore Xiaomi Mijia Kettle offre una capienza maggiorata, potendo riscaldare fino a 1,7 litri di acqua. In questo modo, con una sola azione è possibile preparare il tè per tutta la famiglia ed oltre, con fino ad 8 tazze d'acqua calda. Il riscaldamento avviene in maniera molto rapida: con una potenza di 1.800W, bastano circa 5 minuti per fare bollire l'acqua. Una volta raggiunta la temperature d'ebollizione, c'è un nuovo termostato STRIX che regola l'interruzione del riscaldamento e fa sì che l'acqua rimanga a temperatura.

È stata migliorata ed inspessita la scocca in alluminio, in modo da riscaldare l'acqua in maniera più uniforme e con un doppio strato che impedisce di bruciarsi le mani. All'interno, il termostato è fatto in acciaio inox 304 di grado alimentare, un materiale che impedisce che l'acqua venga contaminata. Ad essere migliorata è anche la maniglia, permettendo più agevolmente la sua presa e la pressione del tasto per aprire il coperchio.

Lo Xiaomi Mijia Kettle 2 è disponibile in Cina ad un prezzo di 99 yuan, pari a circa 13€. Vedremo se e quando verrà portato anche in Italia, sostituendo il primo modello presente in catalogo.

