ZTE Axon 30 Pro Plus UD è il nuovo rivale di Xiaomi MIX 4

Si allarga il catalogo di smartphone dotati di fotocamera nascosta sotto allo schermo con l'arrivo del nuovo ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition. Un nome per niente invitante ma che rappresenta una riedizione dello smartphone con soluzione UDC proposto da ZTE. A questo giro, il produttore ha lanciato una serie Axon 30 composta da molteplici modelli. Ed è decisamente paradossale che sia il modello standard a fregiarsi della fotocamera sotto al display, al contrario del modello Pro e Ultra.

ZTE lancia il nuovo Axon 30 Pro Plus UD: ecco quali sono le migliorie

Ma questa strategia sta per cambiare, visto il debutto del succitato ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition. Nonostante il nome potrebbe suggerire il suo essere una variante migliorata di ZTE Axon 30 Pro, lo è invece del modello base Axon 30. E lo si può notare sia dal design adottato che dalla scheda tecnica, la cui quasi totalità delle specifiche corrisponde a quella di Axon 30. La prima novità proposta è puramente estetica, cioè la sostituzione della back cover in plastica simil-vetro con un retro in eco-pelle. L'altra novità riguarda il comparto tecnico, cioè l'aggiunta di una memoria interna da ben 512 GB.

Per il resto, ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition ripropone l'esperienza del modello precedente, a partire dalla fotocamera sotto allo schermo. Per la sua ultima generazione Axon, ZTE ha adottato uno schermo Visionox con densità migliorata a 400 PPI. Questo permette allo smartphone di nascondere il sensore sotto al display con un miglior risultato estetico, come visto su Xiaomi MIX 4. A favorire questo risultato ci sono 7 strati di display trasparente davanti alla fotocamera e il chipset di visualizzazione UDC Pro.

Lo schermo è un ampio AMOLED da 6,92″ Full HD+ a 120 Hz, sotto al quale pulsa lo Snapdragon 870, alimentato da una batteria da 4.200 mAh con ricarica 65W. Il comparto fotografico non è quello monstre del modello Ultra ma comprende comunque una quad camera da 64+8+5+2 MP con grandangolare, macro e profondità e una selfie camera da 16 MP. Non sono ancora noti prezzo e disponibilità, anche se quasi sicuramente rimarrà un'esclusiva per la Cina.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu