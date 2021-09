Xiaomi CIVI spunta dal vivo? Le immagini lo mostrano “ispirato”

In queste ore vari leaker stanno condividendo uno screen proveniente da Mi store Cina, il quale svela un nuovo dispositivo in arrivo a settembre. Si tratta di un terminale chiamato Xiaomi CIVI e stando alle voci di corridoio dovrebbe trattarsi proprio di un nuovo smartphone e addirittura si parla di un possibile cambio di nome per la gamma CC e per l'imminente Xiaomi CC11.

Aggiornamento 21/09: Xiaomi CIVI sarebbe spuntato dal vivo nelle mani della Product Manager di Xiaomi CC. Trovate i dettagli dentro l'articolo.

Xiaomi CIVI: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Il primo teaser trapelato in rete non riportava molti dettagli, limitandosi a svelare la presunta data di presentazione e la confezione di vendita di Xiaomi CIVI. Lo smartphone però è abbastanza complesso da decifrare. Questo perché i vari indizi ci rimandano a varie declinazioni di quello che potrebbe essere lo smartphone, quindi proviamo a fare un po' di chiarezza. Se guardiamo alla prima ipotesi, siamo portati a pensare alla possibile uscita di uno Xiaomi 11 Lite 5G NE in versione cinese ed in effetti sul TENAA è stato certificato uno smartphone con nome in codice 2107119DC che riprende le effettive fattezze del modello già arrivato in Italia e che molti leak hanno identificato come possibile Xiaomi CC11.

Tuttavia, nelle ultime ore è spuntato un leak che riporta le immagini della Product Manager della serie Xiaomi CC in possesso di uno smartphone con display con punch-hole centrale, che i colleghi di Xiaomiui hanno identificato come il modello con code name “Pissaro” e unendo tutti i “puntini”, ci porta a guardare a Xiaomi CIVI come rebrand dell'11T arrivato da noi. Considerando che al momento le immagini presenti richiamano a questo modello, possiamo considerarlo una sorta di punto di riferimento per capire questo smartphone. Di conseguenza, potrebbe avere un pannello Full HD+ AMOLED da 6.67″ e refresh rate a 120 Hz.

Hardware

Se quanto detto sopra fosse confermato, cioè se si tratta della versione cinese dello smartphone con code name “Pissaro“, Xiaomi CIVI sarebbe quindi dotato del chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Per la memoria ci sarebbero fino a 12 GB RAM e fino a 256 GB di storage.

Il modulo batteria, potrebbe essere quindi da 5.000 mAh, con una potente ricarica da 67W. Sarebbero presenti anche speaker stereo simmetrici, sensore d'impronte laterale e l'assenza del jack per le cuffie.

Fotocamera

Il lato fotocamera, così come gli altri comparti, è ancora ovviamente da chiarire ma sempre considerando che potrebbe essere effettivamente un possibile rebrand di Xiaomi 11T, allora troveremo conferma del sensore principale da 108 MP Samsung ISOCELL HM3, accompagnato da un grandangolare da 8 MP e telemacro da 5 MP. Per la selfie camera, ci potrebbe essere quindi un sensore da 16 MP.

Xiaomi CIVI – Prezzo e data di uscita

L'alone di mistero intorno a Xiaomi CIVI si riversa anche intorno alla data di uscita. Questo perché dal primo teaser della confezione era spuntato il fatto che potesse uscire il prossimo 27 settembre 2021. Ovviamente ci teniamo tutti i dubbi del caso, così come per il prezzo, che potrebbe avere un target diverso in base a che tipo di modello sarà ispirato. Se fosse confermato il rebrand di 11T, allora ci dobbiamo aspettare un prodotto con un costo intorno ai 450-500€, viceversa sarebbe poi al ribasso.

