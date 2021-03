Xiaomi Mi 11 Ultra batte tutti su DxOMark: è lui il Camera Phone definitivo

La compagnia cinese sta tenendo un mega evento con tantissime novità per gli appassionati del brand. Oltre al modello Mi 11 Pro (di cui qui trovate tutti i dettagli), la casa di Lei Jun ha presentato ufficialmente Xiaomi Mi 11 Ultra, il super flagship di gamma con Second Display. L'azienda sta ancora mostrando tutte le novità del dispositivo e tra queste troviamo un comparto fotografico al top, giudicato da DxOMark come il migliore sulla piazza!

Xiaomi Mi 11 Ultra è il Camera Phone da battere: conquista la vetta di DxOMark!

Il punteggio totalizzato da Xiaomi Mi 11 Ultra su DxOMark è di ben 143 punti, suddivisi in 148 per le foto, 100 per lo zoom e 117 per i video. Insomma, ci troviamo alle prese con il flagship definitivo, il Camera Phone per eccellenza in grado di superare anche il re Mate 40 Pro+. Di seguito trovate le nuova classifica dei migliori smartphone, aggiornata con l'arrivo del modello Ultra.

Al momento mancano ancora dettagli precisi e sample foto dato che l'evento è ancora in corso. Al termine dello stesso troverete tutti i test di DxOMark direttamente nella pagina dedicata al dispositivo, presente in fonte.

Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra è dotato del sensore da 50 MP con OIS Samsung S5KGN2, lo stesso del Mi 11 Pro. Il nuovo sensore vanta una dimensione maggiorata da 1/1,12″, pixel da 1,4 µm e Pixel Binning per ottenere foto a 12,5 MP con pixel da 2,8 µm. È il primo sensore con la più rapida tecnologia di autofocus Dual Pixel Pro, oltre a quella Smart ISO Pro per migliorare il range dinamico.

