In tanti si aspettavano il lancio di Xiaomi Mi 11 Ultra, ma l'azienda ha deciso di adottare una strategia più dilazionata, presentando i modelli a distanza fra di loro. Ad oggi, infatti, mancano ancora le presentazioni ufficiali anche per Mi 11 Pro e Mi 11 Lite. Si era vociferato anche della possibile presenza di una variante Pro+, ma a questo punto ci viene da pensare che verrà mantenuta la denominazione Ultra. Ma a parte ciò, vediamo tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 25/03: dopo averne scoperto la data di presentazione, si torna a parlare di Xiaomi Mi 11 Ultra e della sua portentosa fotocamera. Trovate tutte le novità nell'articolo, nel paragrafo “Fotocamera”.

Xiaomi Mi 11 Ultra: tutto quello che sappiamo sul super flagship

Design e display

A differenza della stragrande maggioranza dei casi, di Xiaomi Mi 11 Ultra sappiamo già moltissimo. Questo perché un canale YouTube ha ben pensato di pubblicare un'anteprima con una larga dose di anticipo. Il video è stato prontamente cancellato, ma ormai il danno è stato fatto. Si tratta di un'anteprima abbastanza strana, anche perché lo smartphone si presenta in una valigetta protettiva ma senza confezione, avvolto in una busta di pluriball. Potrebbe trattarsi di un'unità prototipale o pseudo-tale, così come non è da escludere del tutto l'ipotesi della bufala di qualità.

In seguito al video leaker, il content creator Ben Geskin ha realizzato dei render in alta risoluzione su misura per Xiaomi Mi 11 Ultra. Possiamo così apprezzarne meglio le forme, in particolar modo del modulo fotografico con second display.

Di seguito trovate invece tutti i dettagli e le immagini del video. In base a quanto si evince, Xiaomi Mi 11 Ultra monterebbe un pannello OLED con bordi curvi, un'unità da 6,81″ WQHD+ con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. Nel video vengono mostrate due colorazioni, una bianca ed una nera. Ma la vera novità – e l'elemento più impressionante – è presente sulla back cover. Mi 11 Ultra, infatti, arriva con un modulo fotografico enorme, con uno stile che ricorda POCO M3 portato all'ennesima potenza.













La fotocamera è inserita in un'ampia protuberanza che include i sensori, il flash LED ed un inedito schermo secondario, presumibilmente utile per scattare selfie con la camera principale. Il Second Display dovrebbe essere un'unità IPS con risoluzione 294 x 126 pixel, a 60 Hz.

Hardware

Xiaomi Mi 11 Ultra sarà mosso dallo Snapdragon 888, presumibilmente con quantitativi di RAM e storage di tutto rispetto. Lato software avremo la MIUI 12.5 mentre non mancheranno feature come gli speaker stereo Harman/Kardon, il supporto al 5G e perfino la certificazione IP68.

La vera chicca delle specifiche è rappresentata dalla ricarica wireless, una soluzione ultra rapida da 67W. Non dimentichiamo poi della presenza della ricarica wireless inversa da 10W. Anche la ricarica cablata sarà da 67W, per fornire energia ad una batteria che sarebbe un'unità da 5.000 mAh.

Fotocamera

Mettendo da parte layout, spessore e Second Display, il particolarissimo modulo fotografico di Xiaomi Mi 11 Ultra comprenderebbe una tripla fotocamera. Sarebbe composta da un sensore da 50 MP, uno da 48 MP ed un teleobiettivo a periscopio sempre da 48 MP. Come si evince anche dalle immagini, è presente la dicitura riferita allo zoom 120X, insieme alla scritta Ultra Pixel AI Camera. La versione nera offre anche la dicitura 120X, 12-120mm, 1:1.95-4.1. A sottolineare l'importanza che questo teleobiettivo avrà ci pensa Digital Chat Station, specificando che dovrebbe trattarsi di uno zoom ottico 5x.

Xiaomi officially announced that Xiaomi Mi 11 Ultra will use GN2 pic.twitter.com/ZhSSnoggnp — Ice universe (@UniverseIce) March 24, 2021

Quella che prima era un'indiscrezione, adesso è realtà. Il flagship Xiaomi sarà il primo al mondo con l'inedito sensore co-ingegnerizzato Samsung ISOCELL GN2. Il nuovo sensore vanta una dimensione maggiorata da 1/1,12″, pixel da 1,4 µm e Pixel Binning per ottenere foto a 12,5 MP con pixel da 2,8 µm. È il primo sensore con la più rapida tecnologia di autofocus Dual Pixel Pro, oltre a quella Smart ISO Pro per migliorare il range dinamico. Inoltre, è in grado di filmare in 8K a 24 fps, 4K a 120 fps e 1080p fino a 480 fps. Nonostante il second display, Xiaomi Mi 11 Ultra sarebbe dotato anche di una selfie camera punch-hole da 20 MP.

Xiaomi Mi 11 Ultra: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Il nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra sarà presentato nel corso di un evento fissato per il 29 marzo e non sarà da solo. In merito al prezzo, ancora nessuna informazione. Se prendiamo di riferimento il suo predecessore Mi 10 Ultra, il prezzo di listino dovrebbe partire attorno ai 650/700€ in Cina (5.000/5.500 yuan).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu