Ecco quanto costano i componenti di Xiaomi 12S Ultra

Si sta parlando in lungo e largo di Xiaomi 12S Ultra, delle sue prestazioni ma soprattutto delle sue capacità fotografiche. Se messo a confronto con alti esponenti quali Google Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max, l'ammiraglia Xiaomi dimostra di saper primeggiare. E se il suo comparto fotografico è da primo della classe è sì grazie a Leica ma soprattutto grazie alla componentistica adoperata.

Xiaomi 12S Ultra è la punta di diamante del catalogo Xiaomi: ecco quanto costa produrne uno

Lo si evince dall'analisi pubblicata dal team di Counterpoint Research, secondo cui il costo di produzione di Xiaomi 12S Ultra ammonta a circa 516$. Un costo che viene attribuito alla sua variante da 8/256 GB, che ricordiamo viene venduta in Cina all'equivalente di circa 899$. Il margine è quindi pari a circa 383$, ma ricordiamo che in quei 516$ non sono compresi tutti i vari costi di ricerca e sviluppo, pubblicità, gestione della filiera e così via.

Scendendo più nel dettaglio, si scopre che la componente più costosa (128$) è quella relativa allo Snapdragon 8+ Gen 1 e alle varie componenti di “processing”, cioè di elaborazione delle prestazioni e tutto ciò che vi si collega. Discorso a parte per le memorie, il cui costo si aggira attorno ai 58$.

Nonostante il comparto multimediale sia il pezzo forte di Xiaomi 12S Ultra, anche il display vuole la sua parte, piazzandosi al secondo posto come componente più costosa (89$). Per trovare la fotocamera dobbiamo scendere al terzo gradino del podio, con il suo costo parti a 79$. Scendendo ulteriormente troviamo i costi di assemblaggio, test e brevetti, seguiti da quelli per scocca e relativa resistenza ad acqua e polvere IP68. Il comparto audio, formato da due speaker Harman Kardon, costa circa 24$, mentre il resto rappresenta porzioni marginali del costo complessivo. Se ve lo steste chiedendo, Qualcomm, Samsung e Sony sono i principali fornitori di componenti, fra chipset, modem, schermo, memorie e sensori fotografici.

