Huawei Enjoy 50 Pro ufficiale: medio gamma puro, anche nel prezzo

Huawei ha lanciato e completato la serie Enjoy 50 con un nuovo modello. Dopo il lancio della variante standard avvenuto di recente, il colosso cinese ha presentato Huawei Enjoy 50 Pro, uno smartphone più costoso che – almeno nel design – sembra ispirarsi molto a quello di un altro dispositivo del marchio. In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le informazioni e le indiscrezioni riguardo design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Huawei Enjoy 50 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design di Huawei Enjoy 50 Pro ricorda quello di Huawei Mate 40. La scocca posteriore, infatti, è caratterizzata dalla presenza di un ampio modulo fotografico ad anello all'interno del quale alloggiano i sensori e il flash LED. Il dispositivo sfoggia un look molto elegante, con bordi rifiniti e la scocca posteriore sfumata sulla quale si creano dei piacevoli riflessi di luce.

Lo smartphone è poi dotato di un display LCD da 6.7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, campionamento a 270 Hz e punch-hole per la selfie camera.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Huawei Enjoy 50 Pro è alimentato da uno Snapdragon 680, lo stesso già visto per Nova 9 SE, quindi con modulo 4G. La memoria integrata per lo smartphone è da 8 GB RAM e storage da 128/256 GB. Il dispositivo possiede poi una batteria da 5.000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 40W. Per il software è stato poi scelto HarmonyOS 2 e non 3, ma immaginiamo per una questione di posizionamento nel mercato. Infine, lato fotocamera abbiamo tre sensori da 50 + 2 + 2 MP per macro e profondità. La selfie camera è invece da 8 MP.

Huawei Enjoy 50 Pro: prezzo e disponibilità

Enjoy 50 Pro arriva nel mercato cinese posizionandosi in una fascia di prezzo media, visto che costa circa 246€ (1.699 yuan) per la versione 8/128 GB e circa 275€ (1.899 yuan) per la versione 8/256 GB. Lo smartphone sopracitato non arriverà nel mercato Global, in quanto un suo rebrand esiste già ed è Huawei Nova Y90, arrivato già qualche tempo fa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il