Huawei Nova 9 SE è l'ultima uscita del colosso cinese di Ren Zhengfei. Parlarvi di questo smartphone di fascia media non è un'impresa molto semplice, anche perché non presenta il Google Play Store e arriva senza il supporto alle G-Apps. Come fare dunque per scaricare le applicazioni?

Nessuna paura: in realtà, l'ecosistema di Huawei è in continuo sviluppo e l'AppGallery cresce a vista d'occhio. Le principali app sono tutte presenti e i modi per installare i software di terze parti è immediato e bastano pochi tap.

Quello che ci desta più perplessità quindi, non è la bontà del software, delle prestazioni del comparto hardware (che sono molto buone), così come il modulo fotografico. La sfida più grande è quella di superare il pregiudizio. Sì, avete capito bene. Proprio quel senso di incertezza e di confusione che si potrebbe avere per via dell'assenza dei servizi di BigG. Nova 9 SE è il midrange a cui dovreste dare una possibilità, anche perché potrebbe stupirvi… e non poco, soprattutto per via dell'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Dovremmo anche fermarci un attimo ad analizzare il target di questo device: a chi si rivolge? La domanda non implica una risposta immediata, tutt'altro. Però è bene ricordarci un paio (forse anche qualcuno in più) di fattori fondamentali: esteticamente non passa inosservato, ha una fotocamera da 108 Megapixel, perfetta per gli scatti “al volo”, ha un pannello generoso, risoluto e ben definito e infine, ha la possibilità di installare tutte le app più in voga del momento. Come si suol dire: “What else?“

Recensione Huawei Nova 9 SE: colpisce e fa più di quello che ti aspetti

Design e materiali

Prima di parlare di tecnicismi, veniamo al sodo: fin dal primo sguardo, cattura l'attenzione di chi lo impugna così come di chi lo guarda. Se poi lo comprate nella colorazione Crystal Blue che è un po' specchiata, vi ritroverete fra le mani un piccolo gioiellino. Sì, la back cover sarà anche in vetro curvo lucido, ma trattiene moltissimo le ditate. Non è un problema, certo, ma su un device dal look “premium” è una caratteristica che non mi fa impazzire.

In mano si tiene bene, anche perché, nonostante il pannello sia di tipo flat, ha gli angoli smussati. È grande – e non lo possiamo negare – ma non ha mai rischiato di cadermi, e vi assicuro che è una cosa rara per me. Avendo le mani piccole faccio fatica a raggiungere tutti gli angoli del display ma poco importa. Ciò che mi è piaciuto tantissimo è il fingerprint posto sul frame laterale destro: immediato, velocissimo, comodo e tre volte più veloce del sensore per lo sblocco con il volto. Non appena si poggia il pollice il device è pronto all'uso.

Le sue dimensioni sono di 164,6 x 75,6 x 7,9 mm di spessore e il peso è di 191 grammi. In una parola: equilibrato. Sulla destra troviamo il pulsante per l'accensione e lo spegnimento integrato con il lettore per le impronte e immediatamente sopra, il bilanciere del volume. A sinistra invece, non troviamo nulla, mentre sul profilo inferiore vi è lo speaker, un microfono e la porta USB Type C. Anteriormente, per concludere, il cassettino per la SIM.

Molto, molto bello il comparto fotografico a forma di pillola, molto simile a quello che abbiamo già visto sulla serie P50. Due grandi cerchi contenenti la main camera da 108 Megapixel, la lente secondaria e le due ausiliarie con flash LED. Completa il tutto, il logo della serie Nova posto sopra il marchio Huawei in basso.

Display

Sarò sincero: lo schermo mi è piaciuto tantissimo, pur non essendo un amante degli IPS. I contenuti si vedono benissimo, anche negli angoli di visuale più estremi: parliamo di un'unità da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. La sensazione di immersività è totale, sia durante un gioco che durante la riproduzione di un video. Perfino durante l'invio di un messaggio ho apprezzato l'ottimizzazione cornici-schermo fatta da Huawei con questo prodotto… e ve lo dice uno che ama i telefoni “piccoli”.

Luminoso, fluido, con bianchi molto forti e colori leggermente “slavati”, ma è normale: non essendo un OLED o un AMOLED, non si poteva pretendere di più. Cambia qualcosa nell'utilizzo pratico? Assolutamente no, anche perché ci troviamo di fronte ad un LCD IPS di ottima caratura, anni luce lontano da quelle soluzioni economiche che si trovano in circolazione.

Hardware e prestazioni

Facciamo un passo indietro: chi acquista questo smartphone non sarà sicuramente un tecno-maniaco amante dei device ad alte prestazioni. È vero che tutto gira fluido e che le app si aprono e chiudono velocemente (e rimangono in memoria a lungo, grazie anche agli 8 GB di memoria RAM LPDDR4X), ma non si possono pretendere le medesime performance che si hanno con un top di gamma. Ricordiamo che è un mediogamma che non supera i 350€ (anche se con lo street price il prezzo si abbassa drasticamente come vedremo più avanti).

Le memorie sono di tipo UFS 2.2 e la versione in prova che ho testato ha 128 GB: pochi? Troppi? Questo è soggettivo: per quanto mi riguarda, sono abbastanza, ma dipende anche da voi. Se siete soliti salvare tutte le vostre foto sul dispositivo, forse vi consigliamo una scheda microSD per aumentare lo storage.

Il processore che alimenta è lo Snapdragon 680 di Qualcomm, privo però del modem per le reti di quinta generazione. Dovremo accontentarci dell'LTE che però, complice anche il Wi-Fi 5 dual band, consente una navigazione veloce con ogni rete e/o provider. È una grossa pecca l'assenza del 5G? Ad oggi, in Italia, nel 2022, vi dico “NO” a lettere maiuscole. Nei prossimi anni (parecchi), non lo possiamo sapere, ma non è assolutamente un'assenza che pesa.

Ma nell'atto pratico… come va? Come detto, considerando il target di riferimento di questo device (teenager, parenti che sono alle prime armi con uno smartphone, amanti dello stile e fashion addicted) e tenendo conto di un utilizzo standard (Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Mail, navigazione sul web, client bancario, realizzazione di scatti, videocall, selfie), si comporta davvero bene e non scalda praticamente mai. Forse, durante il gaming più spinto (lo abbiamo testato con un titolo di corse che si chiama Racing Fast abbiamo riscontrato alcuni lag fastidiosi. Durante il gioco vero e proprio, tuttavia, tutto scorreva fluido. Forse citerei l'assenza di videogames validi all'interno dell'AppGallery, ma ci ritorneremo.

Abbiamo poi eseguito una serie di test su Geekbench 5 e su AnTuTu per vedere il comportamento del device in tutti i suoi scenari. Dal primo portale di benchmarking, scopriamo che Nova 9 SE ha ottenuto 383 punti nel test single-core, mentre ne ha registrati 1685 in quello multi-core. Su AnTuTu invece, riscontriamo uno score di 190.306 punti, così ripartito:

CPU: 31398;

51296;

MEM: 65715;

UX: 41897.

Lo stress test di questo portale ci ha permesso di scoprire qualcosa in più sul device: come sempre, è durato 45 minuti e la batteria è scesa dal 70% al 57%. La temperatura massima invece, è arrivata a 33°.

Fotocamere

Analizzo immediatamente la selfiecam: sebbene ci sia una camera da 16 Megapixel con apertura f 2.2, le prestazioni generali in condizioni di luce mediocre non convincono. Se poi invece, ci troviamo al buio – o quasi – il rumore video si fa persistente. Di giorno invece, nulla da dire: dettagliata sì, ma non aspettatevi l'autoscatto più bello del mondo (dipende anche dal soggetto…). Il software fa un lavoro eccezionale per compensare le criticità, peccato che il risultato finale risulti un po' troppo innaturale. In alcuni selfie, sembrava di avere una luce che proveniva da chissà dove ad illuminarmi una porzione di volto, ma questa è una critica mia in quanto fotografo. La verità è che i selfie e le videocall andranno bene a quasi tutti… a patto di non voler studiare il capello dell'algoritmo del firmware.

1 di 18

Posteriormente, ci ha sorpreso il sensore Samsung ISOCELL HM2 da 108 Megapixel f/1.9: una rivelazione, soprattutto per un device di fascia media. Fotografie buonissime di giorno e, anche con il buio, tira fuori sample interessanti e ha un autofocus PDAF eccellente. Non pretendete l'impossibile dalle altre lenti. Okay la ultra grandangolare (di giorno) d 8 Megapixel con apertura f 2.2, un po' meno prestanti gli altri obiettivi che, tra le altre cose non possono essere utilizzati per le foto in modalità notturna, come nella stragrande maggioranza dei dispositivi di questa fascia di prezzo.

La personalizzazione delle impostazioni è davvero molto ricca, ma alla fine dei fatti, serve veramente? Okay, rispondo lo stesso a questa domanda: sì. La Pro Mode, se sapete padroneggiarla, vi regala soddisfazioni, ma la super macro non è eccellente. Presente anche la possibilità di fare fotografie panoramiche, timelapse, scatti ad alta risoluzione e con la doppia visuale.

Con i video invece, Huawei avrebbe potuto fare meglio. Certo, le prestazioni del Nova 9 SE sono tutto sommato in linea con la fascia di prezzo nella quale si inserisce lo smartphone, ma da un brand come Huawei ci si aspetterebbe qualcosa in più. La risoluzione massima è ferma ai 1080p a 30 fps e si sente molto l'assenza di uno stabilizzatore ottico. Se siete dei videomaker e i video sono la vostra ragione di vita, forse, rischiate di venir delusi ma stiamo pur sempre parlando di uno smartphone che si rivolge ad un target d'utenza diverso.

Software

Ed arriviamo al software, il punto dove ormai da anni si snoda il fulcro della recensione di questo Huawei Nova 9 SE. Possiamo stare ore a discutere sull'hardware, sulle fotografie e sui materiali, quando poi, quello che conta veramente è la user experience. Come tutti saprete, non ci sono i Google Play Services: vale a dire che non c'è il Play Store così come i servizi di BigG: YouTube, Google, Gmail, Drive. È un problema? Assolutamente no, o meglio: “no, dai”. Per accedere a queste piattaforme, vi basterà usre il browser e utilizzarle da lì. Ecco tutto. Sono solo due “tap” in più. È una critica in un momento storico in cui tutte le aziende realizzano skin sempre più intelligenti e ricche di automatismi, ma questo ci ha portato addirittura a considerare un “problema” l'eseguire due passaggi al posto di uno.

Filosofie a parte, troviamo Android AOSP con skin EMUI 12, coadiuvata dai Huawei Mobile Services. In poche parole, le app si scaricano dall'AppGallery. Ci sono quasi tutte quelle più in voga e quelle più famose, ma se ne cercate una in particolare che non è disponibile, il sistema vi riporterà su un portale dal quale scaricherete l'APK. Con altri due passaggi, avrete tutto il necessario. Difficile? No, ma vi invitiamo ad installare all'inizio tutti i sw di cui avete bisogno.

La lista di applicativi all'interno dell'AppGallery non è ancora completa, ma cresce a vista d'occhio: l'azienda sta investendo ingenti risorse per portare il possibile all'interno dell'ecosistema.

A tal proposito, un plauso va anche all'ottimo “MyHuawei“, un hub intelligente che include anche un software per la segnalazione (e la risoluzione) dei problemi. Comodo e intuitivo. Il supporto dell'azienda è immediato e c'è anche la grande community dei Huawei fan che vi risolverà ogni dubbio.

Infine, le gestures sono comodissime; venendo da Apple e usando spesso Android per lavoro, ho impiegato pochissimi secondi per abituarmi all'interfaccia. Unica pecca: la presenza di bloatware e di app spam nel sistema o in alcuni videogames può essere fastidiosa. Trovarsi a chiudere ADS in continuazione – in titoli come “Racing Fast” o “The Walking Dead – The surviror”, può compromettere l'esperienza finale. Ci piacerebbe vedere una skin più “minimal”, senza fronzoli.

Segnaliamo la possibilità di collegare il device ad un PC per usufruire della funzionalità Device+ che, per chi possiede un laptop o desktop con Windows 11, è una vera salvezza. Unica nota negativa: serve un computer di Huawei per funzionare e non possedendone uno, mi è stato impossibile provarla. Diciamo che una compatibilità più generosa non farebbe male.

Il mondo Petal poi, è stato un scoperta: Petal Clips è davvero fatto bene e permette di editare in pochi istanti un video o una fotografia, mentre Petal Search sostituisce Google Search, ma sfrutta un motore di ricerca sviluppato congiuntamente con Microsoft Bing. Molto apprezzata è stata la possibilità di sfruttare gli store di terze parti per il download delle app da negozi “non Huawei” (il cosiddetto “sideloading” tanto odiato da Apple).

Batteria

Onestamente dalla batteria, con un uso “standard”, qualche giochino e molta messaggistica online sotto Wi-Fi ci aspettavamo qualcosa in più: sono arrivato alle 22:00 dalle 07:00 di mattina, ma ho usato molto poco il 4G e ho fatto pochissime telefonate. Ciò che mi ha destato perplessità è stato vedere come il telefono si scaricasse in fretta durante il gaming. Molto buona però, la velocità di ricarica cablata (c'è il charger da muro in confezione) da 66W.

Conclusioni

Come detto all'inizio, Nova 9 SE è uno smartphone a cui dovete dare un'occasione. Dovete provarlo, farvi un giro sull'ecosistema Huawei per apprezzarne la bontà e l'efficacia di un nuovo player all'interno del mondo della telefonia mobile. Il mediogamma è il telefono perfetto da regalare ad un teenager che vuole un prodotto cool, di tendenza e che faccia fotografie da urlo, così come al vostro parente che fa del device un utilizzo classico, senza perdere le ore davanti ai benchmark o ai videogames.

Huawei Nova 9 SE fa più di quello che ci potrebbe aspettare e l'AppGallery cresce di settimana in settimana. Costa di listino 349,90€, ma lo potete portare a casa a 332,40€, con in omaggio le FreeBuds 4i e 12 mesi di Huawei Care+ tramite il box che trovate in basso. Il costo originario non è forse il più conveniente, ma la promo che vi è adesso, potrebbe stupirvi non poco. In confezione poi, c'è anche una coverina in silicone che è sempre gradita e aumenta il grip generale del device, ottima cosa se siete un po' sbadati o se non amate utilizzare i telefoni “nudi e crudi”.

