In Cina, negli ultimi giorni, c'è una sola certezza nel settore smartphone: Huawei Mate 40 Pro. Il flagship del brand sta vendendo moltissimo e ne ha ben donde, come dimostra la recensione, ma questo potrebbe aver creato un “happy problem” a Huawei che potrebbe ritrovarsi a creare attese molto lunghe per una nuova fornitura e distribuzione del Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro: domanda troppo alta, il brand aumenta la catena di fornitura

Stando al rapporto del Securities Times, alcuni dipendenti interni di Huawei hanno rivelato che il Mate 40 Pro si è esaurito in poco tempo perché la catena di fornitura e le capacità produttive non sono riuscite a tenere il passo con una domanda di mercato che si rivelata enorme.

Un dipendente inoltre ha confermato che mai come con la serie Mate 40, in Cina sia esplosa una vera e propria Huawei-mania. Il brand ha assicurato che alzerà la capacità di produzione della line-up nei prossimi mesi ma andrà, almeno all'inizio, a compensare la domanda attuale per questi smartphone.

Un altro problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che Huawei ha ritirato l'ultima fornitura di Kirin 9000 prima del 15 settembre 2020 da TSMC, ma i chipset erano solo 9 milioni, mentre la domanda attuale di Mate 40 è di circa di 10. Insomma, il brand ha da risolvere un qualcosa che potrebbe portare grosse difficoltà a lungo andare, salvo buone notizie dagli USA.

