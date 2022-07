OnePlus 10T sarà davvero freddo: pronta una cover speciale

OnePlus 10T continua la sua marcia di avvicinamento alla presentazione e i dettagli in merito allo smartphone stanno man mano venendo fuori. L'ultima novità è la cover di raffreddamento OnePlus Glacier Mat, che dissiperà ancora di più il calore del 10T durante le fasi di gaming.

OnePlus 10T come OPPO Find X5 Pro: cover di raffreddamento per un gaming “fresco”

Come già spiegato dal brand in questi giorni, uno degli obiettivi principali per OnePlus 10T, ma anche per il gemello Ace Pro, è tenere sempre temperature relativamente fresche durante le fasi in cui le performance sono più alte. Ed è per questo che, oltre al sistema di dissipazione interno, già molto sviluppato, troveremo anche una cover di raffreddamento dedicata.

Infatti, OnePlus lancerà in maniera correlata ai due smartphone, sia Global che in Cina, la cover Glacier Mat, pensata proprio per raffreddare il dispositivo. Non è però una novità assoluta quella del brand. Questo perché OPPO, che controlla OnePlus, ha già lanciato una cover molto simile per Find X5 Pro.

E guardando all'immagine riportata da Mukul Sharma, ci rendiamo conto che anche nel design questa è molto simile, quindi immaginiamo che si tratti di una sorta di rebrand in base al modello. Chiaramente, scopriremo ulteriori dettagli su caratteristiche e prezzo il prossimo 3 agosto 2022, quando il brand presenterà i nuovi dispositivi. Nel frattempo, vi lasciamo l'approfondimento su OnePlus 10T.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il