vivo X Shot torna sul mercato? Spunta un teaser

Dopo che il 2022 ha visto novità importanti per vivo come il revival dei phablet, l'avvento del primo pieghevole e anche del tablet, adesso sembra sia tutto pronto per un interessante ritorno. Infatti, sembra che vivo voglia riportare in auge la serie X Shot (o XShot), aggiornandola ovviamente con le ultime novità.

vivo X Shot: ecco come potrebbe essere il nuovo smartphone

Da dove parte questa notizia? Tutto inizia da un teaser mostrato su Weibo, che ci mostra come vivo voglia proprio riportare una delle serie di smartphone più votate alla fotocamera. E, non a caso, il poster ci spiega come potrebbe essere composta la versione 2022 del flagship del brand.

Anzitutto, immancabile, la collaborazione con Zeiss per le ottiche T*, a cui si abbinerebbe il nuovo ISP vivo V2, upgrade del V1+ già visto su X80 Pro. A questo, si aggiungerebbe la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, per cui vivo non ha ancora comunicato il da farsi. Infine, non meno interessante, la presenza di uno Zoom ottico 10x, una chicca fotografica non da poco, che renderebbe onore al nome del prossimo flagship. Piccola curiosità, il brand lo chiamerebbe X Shot e non Xshot come prima, per includerlo nella serie X attuale.

Insomma, le premesse per fare un grande smartphone ci sono tutte, quindi basterà attendere vivo per capire cosa ci troveremo davanti. Ma quanto dovremo attendere? Secondo le indiscrezioni, è possibile che il brand possa lanciare questo smartphone intorno al mese di ottobre/novembre 2022, visto anche che di lanci attualmente non ne sono previsti.

