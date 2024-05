Come avere il Centro di Controllo HyperOS sugli Xiaomi con MIUI 14

Hai uno smartphone Xiaomi fermo alla MIUI 14 ma vorresti avere il Centro di Controllo introdotto con l’aggiornamento ad HyperOS? Da quando l’azienda di Lei Jun ha effettuato la transizione della MIUI ad HyperOS, ha colto la palla al balzo per effettuare delle modifiche. Niente di drastico, comunque: la UI è sostanzialmente rimasta la stessa, ma qua e là si possono notare alcune novità, a partire proprio dal Centro di Controllo. Venne introdotto nel 2020 con la MIUI 12, e da allora è stato progressivamente modificato, a volte migliorandolo, a volte compiendo delle scelte meno gradite dagli utenti.

HyperOS ha un nuovo Centro di Controllo: come installarlo sugli Xiaomi con MIUI 14

Confrontando quello della MIUI 14 con quello di HyperOS, la differenza principale del Centro di Controllo riguarda l’aggiunta del player multimediale; non si tratta di una vera e propria novità, in quanto era già presente sulla MIUI 14 China, ma adesso lo vediamo implementato anche sulle ROM Global, per la gioia di noi utenti occidentali. Lo stesso si può dire per il riquadro Xiaomi Home, già presente nelle ROM China, su cui cliccare per controllare i dispositivi domotici. Rimangono le barre per la regolazione di luminosità e suono, ma sono state ridotte nella lunghezza verticale per fare spazio al tasto Mobile Data.

Molti modelli di smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO stanno venendo aggiornati ad HyperOS e stanno quindi ricevendo il nuovo Centro di Controllo, ma chi possiede un modello che non andrà oltre alla MIUI 14 può comunque installarlo. Ho fatto il testo a bordo di un POCO F3 con MIUI 14, non vi assicuro che possa funzionare su qualsiasi modello ma tentar non nuoce.

Per farlo, basta installare la versione 15.0.1.6.1 dell’app di sistema System UI Plug-in, che partecipa alla creazione della UI visiva di MIUI/HyperOS. Una volta scaricato il file APK, vi basterà installarlo: il software vi chiederà di aggiornare l’app già esistente, fatelo e il gioco sarà fatto.

Scarica System UI Plug-in 15.0.1.6.1

Come tornare al Centro di Controllo della MIUI 14

Qualora non vi piacesse e voleste tornare indietro, potete farlo: ecco come.

Vai nel menu Impostazioni

Scorri in basso e clicca su “App“

Clicca su “Gestione app“

Clicca sui 3 pallini in alto a destra

Clicca su “Visualizza tutte le app“

Clicca sulla barra di ricerca in alto

Digita “plug” e clicca su “Plugin servizi di sistema“

Clicca in basso su “Disinstalla gli aggiornamenti“

