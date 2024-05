Apple: chi sostituirà Tim Cook? Ecco il principale indiziato

Tim Cook, CEO di Apple ormai dal lontano 2011, si appresta a compiere 64 anni e il settore inizia a chiedersi chi sarà il suo successore alla guida di una delle più importanti aziende statunitense. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal un celebre giornalista, le figure designate sarebbe due: una con un po’ di più esperienza, l’altra proiettata per un futuro a lungo termine.

John Ternus potrebbe essere il nuovo CEO di Apple dopo Tim Cook

Crediti: Patently Apple

Secondo le informazioni riportate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, le figure inquadrate da Apple per eventualmente sostituire Tim Cook sarebbero due: Jeff Williams e John Ternus. Il primo potrebbe essere quello che sostituirebbe il CEO se Cook dovesse abbandonare Apple in questo momento: sarebbe infatti la persona più pronta a subentrare, nonostante sia più giovane dell’attuale CEO di soli 3 anni.

Attualmente, però, si stima che Tim Cook possa guidare Apple per almeno altri 3 anni e a subentrargli potrebbe essere in questo caso John Ternus. L’attuale Senior Vice President of Hardware Engineering, infatti, ha scalato diverse posizioni in azienda negli ultimi anni, diventando sempre più rilevante agli occhi del consiglio. La preferenza, quindi, potrebbe ricadere proprio su Ternus, per un progetto a lungo termine.

Gurman, tuttavia, ha tenuto a specificare che per il momento “non c’è motivo di ritenere che un cambiamento al timone sia imminente” e che di conseguenza si tratta di pure speculazioni su chi potrebbe poi in seguito ricoprire il ruolo di CEO di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le