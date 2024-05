Google vuole che l’AI renda Chrome più semplice da utilizzare: ecco come

Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa abbiamo assistito ad una vera e propria corsa all’integrazione di questa tecnologia in applicazioni e servizi già esistenti. Il grande pregio dell’AI è quello di poter semplificare anche le operazioni più difficili e il team di Google Chrome sembra aver fatto di questa idea un mantra da seguire.

L’intelligenza artificiale renderà tutto più semplice in Google Chrome

Crediti: Google

In un intervista pubblicata sul blog ufficiale di Google, gli sviluppatori del browser Chrome hanno parlato di come l’intelligenza artificiale possa aiutare gli utenti a non dover più eseguire operazione complesse, andando a semplificare estremamente anche quelle più facili. Attualmente in Chrome sono già disponibili diverse funzionalità con AI, ma nel corso dell’anno ne arriveranno altre che permetteranno di integrare l’intelligenza artificiale di Gemini ancora più a fondo.

“Abbiamo pensato tanto a come portare la tecnologia dell’intelligenza artificiale nel browser per rendere un po’ più semplici le azioni tipiche che gli utenti svolgono ogni giorno, ad esempio utilizzare le schede, utilizzare la ricerca, scrivere moduli, leggere pagine Web. Abbiamo raccolto le idee da tutto il team e quando pensiamo al futuro di Chrome ci domandiamo: come possiamo essere il più utili possibile?“, ha dichiarato Adriana Porter Felt, direttore tecnico di Google Chrome.

Al momento le funzionalità AI del browser Chrome sono disponibili solo in alcuni paesi selezionati con prevalenza di lingua inglese, ma nei prossimi mesi l’intelligenza artificiale di Google dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo e di conseguenza in Italia.

