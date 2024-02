L’intelligenza artificiale arriva anche in Google Chrome: disponibile anche Help me write

Aggiornamento 23/02: a partire da oggi è disponibile in Google Chrome anche la funzione AI “Help me write”, per scrivere nuovi testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Google ha annunciato in queste ore che con il rilascio ufficiale della versione 121 del browser Chrome, gli utenti Windows e Mac potranno usufruire di nuove funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale generativa. La sperimentazione partirà oggi negli Stati Uniti, per poi approdare lentamente anche nel resto del mondo.

Tab organizer, temi personalizzati e Help Me Write arrivano in Google Chrome 121

Crediti: Google

Grazie a Google Chrome 121, gli utenti potranno sfruttare il nuovo Tab organizer che con l’ausilio dell’intelligenza artificiale potrà creare automaticamente dei gruppi di schede e suggerimenti in base alle tab aperte in quel momento. Con un click sull’opzione “Organizza schede” infatti, l’AI elaborerà i gruppi migliori che l’utente potrà poi in seguito accettare e rinominare a piacimento.

Gli utenti, inoltre, potranno personalizzare lo sfondo e il tema del browser grazie intelligenza artificiale generativa che aiuterà a creare immagini da utilizzare direttamente all’interno dell’applicazione. Si potrà scegliere il soggetto, il colore, e la tipologia di sfondo che si desidera direttamente dalle impostazioni di personalizzazione.

Con la versione 122, infine, in Google Chrome dal 23 febbraio è disponibile anche la funzione “Help me write” per scrivere nuovi contenuti originali in qualsiasi casella di testo. In questo caso sarà possibile regolare il tono e la lunghezza del testo, proprio come avviene per i classici chatbot con AI.

