Recensione Naenka Runner Diver: corsa e nuoto a tutto ritmo!

Fare sport è importante, mantenersi in salute dovrebbe essere un diktat per tutti noi, ma avere una colonna sonora durante le nostre attività fisiche non è da trascurare. Se però non cercate le solite cuffie da inserire nelle orecchie, le cuffie sport a conduzione ossea Naenka Runner Diver potrebbero essere una soluzione da non sottovalutare, come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Recensione Naenka Runner Diver

Contenuto della confezione

La confezione delle Naenka Runner Diver in recensione è davvero ben fatta e contiene tutto ciò di cui si necessita. Infatti, oltre alle cuffie vere e proprie, troviamo la manualistica, il cavo di ricarica con attacco magnetico proprietario con opposto USB (che vi serve anche per caricare le canzoni sul dispositivo) e anche tappi per le orecchie, in caso le utilizzaste in piscina. Davvero completa.

Design e materiali

Le cuffie Naenka sono costruite non solo con conformazione sportiva, quindi con archetto posteriore, ma anche con i padiglioni utili per sfruttare la conduzione ossea una volta appoggiate alle orecchie. Il touch and feel è davvero ottimo e questo è grazie ai materiali utilizzati. Anche l’indosso è davvero confortevole e non ci porta a stancare le orecchie anche dopo ore di utilizzo. Troviamo infatti un rivestimento in silicone che avvolge una struttura in lega di titanio. Le Runner Diver sono inoltre certificate IPX8, quindi potrete usarle in acqua.

Funzioni smart

Come spesso accade per le cuffie wireless, anche per le Naenka sono presenti delle funzioni intelligenti. Queste però sono mosse dai tasti fisici presenti. Infatti, è possibile utilizzare il tasto principale posto a sinistra per accendere, spegnere e mettere in pausa la musica. I tasti volume sono posti invece sulla parte superiore. Una delle chicche di questo modello è senza dubbio la memoria integrata da 16 GB, dove poter caricare la propria musica ed utilizzare le cuffie senza lo smartphone. Per poter caricare la musica, potete utilizzare il cavo di ricarica incluso nella confezione. Ottima la connettività, visto che abbiamo Bluetooth 5.2 e NFC (funzionante solo su Android), che restituiscono una connessione stabile. Queste sono le prime cuffie del brand con questa versione del Bluetooth.

Qualità audio – Recensione Naenka Runner Diver

E veniamo al dunque di questa recensione, vista anche la particolarità della conduzione ossea: la qualità audio delle Naenka Runner Diver. Dobbiamo dire che, per essere strutturate in questo modo, l’audio è davvero buono e ci sono piaciuti molto i bassi. Tra l’altro, grazie alla tecnologia di riduzione della perdita del suono, riusciamo ad avere un suono pulito. Certo, sono delle cuffie sportive e quindi non stiamo parlando di cuffie da audiofili, ma ci accontentiamo più che volentieri, visto quello che riescono ad offrire. Niente male anche le chiamate, visto che riusciamo ad avere una buona qualità sia in parlata che in ascolto, questo anche grazie alla riduzione del rumore AI presente.

Autonomia

Molto buona anche l’autonomia che la batteria da 180 mAh porta a queste cuffie Naenka. Riusciamo in maniera concreta a raggiungere le circa 10 ore di ascolto garantite dal brand e ci riteniamo soddisfatti di quello che ci restituisce quotidianamente.

Recensione Naenka Runner Diver – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo la nostra prova parlando del prezzo di queste cuffie Naenka. Con un prezzo intorno ai 141€, scontato grazie al codice sconto esclusivo, si collocano direttamente tra i migliori e più competitivi modelli sul mercato. Che dire quindi in sintesi? Le Runner Diver ci hanno davvero sorpreso in termini di qualità audio, che spesso è difficile da raggiungere se si tratta di cuffie a conduzione ossea. Se volete acquistarle, vi lasciamo il link allo store ufficiale. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

