Recensione aspirapolvere senza fili Lubluelu: è economico ma vale più di quel che costa

Di certo non è un aspirapolvere ciclonico senza fili super pompato, e di certo non ha uno dei nomi più semplici da pronunciare, ma il vacuum cleaner di Lubluelu è uno di quei prodotti che sicuramente farà parlare di sé. E non solo per i 15000 Pa di potenza d'aspirazione con un motore da 165 watt, ma soprattutto per il suo rapporto qualità / prezzo: il Lubluelu KB-H008 costa poco meno di 100 euro in offerta su Amazon (raggiungibile tramite il box in basso) e, rapportando la qualità strutturale del prodotto ed il suo prezzo, è senza dubbio tra le migliori scelte che potete fare se volete un aspirapolvere di questa tipologia, senza spendere una fortuna.

Recensione aspirapolvere wireless Lubluelu: economico, potente e di buona qualità

Unboxing

La confezione del Lubluelu KB-H008 è tra le più compatte che abbiamo visto negli ultimi tempi, almeno per quanto riguarda il mondo dei vacuum cleaner. Ma nonostante le dimensioni ridottissime, al suo interno sono presenti tutti gli accessori utili ad utilizzare il prodotto in diverse occasioni.

Oltre al motore principale, nella scatola del Lubluelu KB-H008 sono inclusi una spazzola grande motorizzata, il tubo che è possibile regolare in lunghezza, una bocchetta larga ed una seconda bocchetta per le fessure. Buono anche il manuale di istruzioni, ma ciò che ci ha lasciati colpiti è la pochissima presenza di plastica nella confezione a favore della carta.

Design e materiali

Realizzato perlopiù in plastica, il Lubluelu KB-H008 è un aspirapolvere senza fili compatto e leggero. L'impugnatura è quella tipica a pistola, ed il design non è di certo tra i più raffinati. Vero è però, che è un aspirapolvere a meno di 100 euro, e per il prezzo a cui è venduto i materiali sono di buona qualità. Così come tutti gli incastri e gli ingranaggi tra i vari componenti: il Lubluelu KB-H008 è uno dei pochissimi modelli che si può totalmente smontare, in tutto e per tutto, compresa l'impugnatura, il che lo rende molto più semplice da pulire.

L'impugnatura è abbastanza comoda, e nella parte posteriore del manico è stata posizionata una batteria estraibile che è possibile ricaricare anche indipendentemente dall'aspirapolvere: in questo modo, qualora si volesse acquistare una batteria sostitutiva, la si potrà tenere in carica anche mentre si pulisce.

Nonostante si tratti di un aspirapolvere economico, sono molto solidi anche gli agganci delle varie spazzole, molto semplici da collegare e scollegare, ma in più c'è una piccola chicca: il Lubluelu KB-H008 utilizza un tubo a lunghezza variabile, che si può allungare ed accorciare a proprio piacimento tra i 41 cm ed i 65 cm. E, credetemi, è veramente una cosa comodissima.

Il contenitore per lo sporco è da 0.8 L, quindi un po' più capiente della media, ed al suo interno è stato inserito un filtro HEPA a 3 stadi in grado di filtrare tutte le particelle aspirate, che verranno a loro volta separate da un sistema ciclonico. Lo svuotamento del contenitore dello sporco è piuttosto semplice ed in qualsiasi caso tutti i suoi componenti interni sono estraibili e lavabili sotto acqua corrente, a patto che ci si ricordi di farli asciugare per circa 24 ore prima di riutilizzarli.

Buona la spazzola principale, che è dotata di tre LED in grado di illuminare piuttosto uniformemente la superficie su cui va a lavorare e che, assieme al braccio centrale che può essere inclinato di 160 gradi, con i suoi 90 gradi di inclinazione ed i circa 2 KG di peso complessivo del prodotto rende molto comoda la pulizia.

Caratteristiche tecniche

Ecco le caratteristiche tecniche del Lubluelu KB-H008:

Peso: 2.1 Kg;

Potenza nominale motore: 165w;

Potenza d'aspirazione: fino a 15.000 Pa;

Capacità del contenitore della polvere: 0.6 L;

Rumorosità: 65 dB.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia

Ad animare il Lubluelu KB-H008 ci pensa un motore brushless da 165w in grado di generare un'aspirazione massima di 15000 Pa. Si tratta di un buon motore, non di certo tra i più potenti della categoria, ma che in questa fascia di prezzo riesce a distinguersi anche per il sistema di filtraggio composto da una Top Sponge ed un filtro ciclonico a 5 stadi.

È decisamente maneggevole e la sua leggerezza potrebbe trarre in inganno: in realtà, la qualità della pulizia è più che sufficiente per le pulizie quotidiane con le sue due modalità di funzionamento, che è possibile gestire con un tasto fisico posto nella zona posteriore dell'aspirapolvere, facilmente raggiungibile con il pollice mentre lo si impugna.

In soldoni, con la minima potenza di aspirazione, il Lubluelu KB-H008 è sicuramente in grado di tenere a bada lo sporco meno ostinato, come le briciole in cucina o i granelli di polvere, ma per una pulizia più completa ed affidabile il mio consiglio è quello di utilizzare questo modello con la massima potenza di aspirazione, in modo da essere certi di aspirare anche le particelle più pesanti ed ostinate, oltre che i peli di animali domestici.

È poi anche in grado di lavorare senza problemi su tappeti e moquette, purché però siano a pelo corto: con i tappeti a pelo più lungo inizia ad avere qualche difficoltà piuttosto evidente.

Piuttosto contenuta la rumorosità, che raggiunge picchi di 65 dB: non è tra gli aspirapolvere da 15 Kpa più silenziosi del mercato, ma non è neppure tra i più rumorosi. Molto comoda la possibilità di utilizzare altre due “punte”, che non sono motorizzate, ma che sono piuttosto comode per raggiungere angoli difficili oppure per pulire divani e materassi.

Insomma, tutto sommato sebbene sia un aspirapolvere ciclonico economico, il Lubluelu KB-H008 si comporta piuttosto bene. Nelle mie prove sono riuscito a raccogliere qualsiasi tipologia di sporco presente sul pavimento, senza alcun problema.

Autonomia della batteria

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la batteria integrata nel Lubluelu KB-H008 dovrebbe riuscire a garantire 40 minuti di autonomia massima. Ma, si sa, queste stime vengono fatte dai brand in condizioni di utilizzo ideali che sono ben distanti dalla realtà. Nei miei test però, sono rimasto piuttosto sorpreso: con la minima potenza di aspirazione, l'aspirapolvere è stato in grado di pulire per circa 30 minuti, tempi che si dimezzano alla massima potenza e diventano molto prossimi ai 15 minuti. Sia chiaro però che, nonostante questa discrepanza con ciò che dichiara l'azienda, si tratta di un'ottima autonomia per un modello così economico.

Nella media i tempi di ricarica, che può avvenire sia posizionando l'aspirapolvere su una piccola base da fissare al muro, che collegando l'alimentatore direttamente alla batteria ed in modo totalmente indipendente dalla struttura principale.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Lubluelu KB-H008 è di 119,99 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in sconto su Amazon a 99,99 euro. Ed è un prezzo più che giusto per un prodotto che nasce senza troppe pretese, ma che fa bene il suo lavoro anche grazie ad un buon motore, una spazzola motorizzata con dei LED e l'ottimo tubo a lunghezza variabile che può risultare comodissimo in diverse situazioni.

Peccato per l'assenza di una seconda spazzola motorizzata più piccola e della presenza di un supporto a parte troppo leggero. Il mio consiglio, qualora pensaste di acquistare questo prodotto, è comunque quello di utilizzarlo sempre alla massima potenza d'aspirazione: cosa più che possibile, anche grazie alla sua ottima autonomia.





