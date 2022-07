OnePlus Ace Pro: ancora un top di gamma con Snapdragon 8+ Gen 1

Il nuovo modello 10T in arrivo sarà l'ultimo flagship del brand cinese per il 2022… tuttavia sembra che sia vero solo in parte! OnePlus Ace Pro è in dirittura d'arrivo e ovviamente punterà ad un comparto top: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni e le conferme su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

OnePlus Ace Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Nei mesi scorsi OnePlus ha riportato in vita la serie di OPPO sotto la sua ala, lanciando i modelli Ace e Ace Racing. Ora, secondo un leak del solito DigitalChatStation (insider cinese parecchio attivo) sta per arrivare OnePlus Ace Pro. Ci sono pochi indizi al riguardo ma tutto punta in direzione di un rebrand dell'imminente flagship OnePlus 10T, in arrivo a breve (date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato). Volendo prendere per buona quest'ipotesi dovremmo avere le medesime caratteristiche. Tra queste un display AMOLED con un foro centrale per la fotocamera selfie, un'unità da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz con profondità colore a 10 bit ed un lettore d'impronte digitali integrato.

Specifiche tecniche e caratteristiche

In merito alle specifiche tecniche di OnePlus Ace Pro, l'insider DigitalChatStation ha fornito alcuni indizi. Si tratterà del primo smartphone del brand in Cina dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1; inoltre ci sarà il supporto alla super ricarica da 150W ed avremo un taglio di memoria superiore con ben 16 GB di RAM.

Per la fotocamera, restando sempre in tema rebrand, dovremmo avere un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con IMX766, ultra-wide e macro. Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

OnePlus 10T segna il debutto della OxygenOS 13; a questo punto è lecito immaginare che OnePlus Ace Pro vedrà protagonista la ColorOS 13.

OnePlus Ace Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OnePlus Ace Pro non è stata ancora svelata, né in via ufficiale che tramite leak. Tuttavia ricordiamo che OnePlus 10T e la OxygenOS 13 debutteranno insieme durante un evento fissato per il 3 agosto. Non è chiaro se vedremo anche la versione cinese nello stesso giorno: appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Passando al possibile prezzo di OnePlus Ace Pro, si vocifera di una cifra compresa tra i 3.000 ed i 4.000 yuan, ossia circa 434/579€ al cambio attuale.

